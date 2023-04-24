Как инвестору заработать на росте цен в России

Американский инвестор Эндрю Бил стал самым богатым банкиром во время кризисного 2022 года благодаря тому, что скупал облигации с защитой от инфляции. Он несколько лет ждал, когда ФРС приступит к серии повышения ставок, пишет MarketWatch. После этого единственный владелец техасского Beal Bank начал скупать казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS), в основном со сроком погашения до трех лет. Согласно документам, поданным в Федеральную корпорацию страхования депозитов (FCDI), Beal Bank приобрел облигаций на сумму $21,2 млрд, почти все из них – TIPS.