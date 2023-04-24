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Как инвестору заработать на росте цен в России

Линкеры позволяют заработать около 3% сверх инфляции, но защитить от нее могут и бумаги с фиксацией купона
Инга Сангалова
Максим Стулов / Ведомости

Американский инвестор Эндрю Бил стал самым богатым банкиром во время кризисного 2022 года благодаря тому, что скупал облигации с защитой от инфляции. Он несколько лет ждал, когда ФРС приступит к серии повышения ставок, пишет MarketWatch. После этого единственный владелец техасского Beal Bank начал скупать казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS), в основном со сроком погашения до трех лет. Согласно документам, поданным в Федеральную корпорацию страхования депозитов (FCDI), Beal Bank приобрел облигаций на сумму $21,2 млрд, почти все из них – TIPS.

К концу 2022 г. активы Beal Bank выросли более чем в 4 раза, до $32,6 млрд. Состояние Била Forbes оценивает в $10,3 млрд. Капитал главы JPMorgan Chase (крупнейший по активам американский банк) Джейми Даймона журнал оценивает в $1,7 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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