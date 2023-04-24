Как инвестору заработать на росте цен в России

Как инвестору заработать на росте цен в РоссииЛинкеры позволяют заработать около 3% сверх инфляции, но защитить от нее могут и бумаги с фиксацией купона
Американский инвестор Эндрю Бил стал самым богатым банкиром во время кризисного 2022 года благодаря тому, что скупал облигации с защитой от инфляции. Он несколько лет ждал, когда ФРС приступит к серии повышения ставок, пишет MarketWatch. После этого единственный владелец техасского Beal Bank начал скупать казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS), в основном со сроком погашения до трех лет. Согласно документам, поданным в Федеральную корпорацию страхования депозитов (FCDI), Beal Bank приобрел облигаций на сумму $21,2 млрд, почти все из них – TIPS.
К концу 2022 г. активы Beal Bank выросли более чем в 4 раза, до $32,6 млрд. Состояние Била Forbes оценивает в $10,3 млрд. Капитал главы JPMorgan Chase (крупнейший по активам американский банк) Джейми Даймона журнал оценивает в $1,7 млрд.