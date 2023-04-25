Сколько инвесторы могут заработать на дивидендах компаний за 2022 год

Сколько инвесторы могут заработать на дивидендах компаний за 2022 годДоходность некоторых выплат может составить 9–12%
Уже три крупные голубые фишки – Сбербанк, «Новатэк» и «Лукойл» – готовы выплатить дивиденды за 2022 г.: совокупно они планируют направить на них больше 1,3 млрд руб. На этой неделе Мосбиржа и банк «Санкт-Петербург» проведут собрания акционеров, на которых утвердят финальный размер дивидендов. А советы директоров еще двух компаний – «Татнефти» и ГМК «Норникель» – дадут акционерам рекомендацию по дивидендам.
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