Сколько инвесторы могут заработать на дивидендах компаний за 2022 год

Уже три крупные голубые фишки – Сбербанк, «Новатэк» и «Лукойл» – готовы выплатить дивиденды за 2022 г.: совокупно они планируют направить на них больше 1,3 млрд руб. На этой неделе Мосбиржа и банк «Санкт-Петербург» проведут собрания акционеров, на которых утвердят финальный размер дивидендов. А советы директоров еще двух компаний – «Татнефти» и ГМК «Норникель» – дадут акционерам рекомендацию по дивидендам.