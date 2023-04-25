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Сколько инвесторы могут заработать на дивидендах компаний за 2022 год

Доходность некоторых выплат может составить 9–12%
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Уже три крупные голубые фишки – Сбербанк, «Новатэк» и «Лукойл» – готовы выплатить дивиденды за 2022 г.: совокупно они планируют направить на них больше 1,3 млрд руб. На этой неделе Мосбиржа и банк «Санкт-Петербург» проведут собрания акционеров, на которых утвердят финальный размер дивидендов. А советы директоров еще двух компаний – «Татнефти» и ГМК «Норникель» – дадут акционерам рекомендацию по дивидендам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных