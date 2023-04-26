Граждане смогут напрямую профинансировать закупку электробусов Москвой

Московское правительство в конце мая выпустит первые зеленые облигации для населения – размещать власти планируют 2 млрд руб. сроком на два года на финансовой платформе Московской биржи «Финуслуги». Привлеченные в ходе размещения средства московские власти планируют направить на программу замещения дизельных автобусов электробусами. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил о намерении удвоить число электробусов в городе за 2023–2024 гг. – более чем до 2000 единиц.