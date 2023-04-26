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Граждане смогут напрямую профинансировать закупку электробусов Москвой

Доходность по зеленым облигациям должна быть выше, чем по вкладам, считают эксперты
Екатерина Литова Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

Московское правительство в конце мая выпустит первые зеленые облигации для населения – размещать власти планируют 2 млрд руб. сроком на два года на финансовой платформе Московской биржи «Финуслуги». Привлеченные в ходе размещения средства московские власти планируют направить на программу замещения дизельных автобусов электробусами. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил о намерении удвоить число электробусов в городе за 2023–2024 гг. – более чем до 2000 единиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных