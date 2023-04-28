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Как долго акции «Яндекса» будут интересными для инвестора

Главные риски – сроки реорганизации и захвата освободившихся от конкурентов рынков
Виктор Марчук Михаил Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

Крупнейшая компания российского технологического сектора «Яндекс» 27 апреля раскрыла свою финансовую отчетность за I квартал 2023 г. Группа усилила результаты по всем направлениям своего бизнеса, а аналитики назвали отчетность «удивляющей». Компания отметила, что совет директоров продвинулся в разработке сценария реорганизации, механизм будет представлен на утверждение акционерам в течение этого года.

Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже за основную торговую сессию уменьшилась на 0,21% до 2108,6 руб. С начала года бумаги компании подорожали на 13,88%. Это ниже динамики индекса Мосбиржи, который за это время прибавил 22,9% с начала года. Индекс информационных технологий за этот период вырос примерно так же, как бумаги компании, на 13,31%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных