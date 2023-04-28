Как долго акции «Яндекса» будут интересными для инвестора

Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже за основную торговую сессию уменьшилась на 0,21% до 2108,6 руб. С начала года бумаги компании подорожали на 13,88%. Это ниже динамики индекса Мосбиржи, который за это время прибавил 22,9% с начала года. Индекс информационных технологий за этот период вырос примерно так же, как бумаги компании, на 13,31%.