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В мае российский фондовый рынок ждет коррекция

Начнутся дивидендные гэпы, но инвесторы могут реинвестировать средства в конце месяца
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Индекс Мосбиржи растет четвертый месяц подряд и за апрель прибавил 7,52%, добравшись до 2634,94 пункта. Последний раз бенчмарк был выше этой отметки 4 апреля прошлого года. Максимум на закрытие дня (2646,18 пункта) был достигнут в предпоследний торговый день месяца, 27 апреля. Но объявление о дивидендах крупнейших компаний и практически отсутствие негативных новостей все равно не смогли побить рекорд роста, который в этом году пока принадлежит марту (+8,77%). Долларовый индекс РТС поднялся за апрель из-за ослабления рубля на 3,69% до 1033,57 пункта.

Капитализация российского фондового рынка в апреле вновь вернулась на значения выше 9 трлн руб., после того как в середине марта опускалась ниже этой отметки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных