В мае российский фондовый рынок ждет коррекция

Индекс Мосбиржи растет четвертый месяц подряд и за апрель прибавил 7,52%, добравшись до 2634,94 пункта. Последний раз бенчмарк был выше этой отметки 4 апреля прошлого года. Максимум на закрытие дня (2646,18 пункта) был достигнут в предпоследний торговый день месяца, 27 апреля. Но объявление о дивидендах крупнейших компаний и практически отсутствие негативных новостей все равно не смогли побить рекорд роста, который в этом году пока принадлежит марту (+8,77%). Долларовый индекс РТС поднялся за апрель из-за ослабления рубля на 3,69% до 1033,57 пункта.