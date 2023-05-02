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Банкротство еще одного банка не замедлит борьбу ФРС с инфляцией

Интрига для рынка сейчас – ждать ли паузы после майского повышения ставки
Инга Сангалова
Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP

Итогом майского заседания ФРС по монетарной политике может стать очередное повышение ключевой ставки на 0,25 п. п. до 5–5,25%, свидетельствуют последние данные FedWatch CME Group. Сейчас 94,1% трейдеров оценивают такое решение как вероятное и лишь 5,9% считают, что ставка останется на прежнем уровне. Еще неделю назад повышения ставки ожидали 75,8% трейдеров против 24,2% тех, кто ставил на паузу в политике ФРС.

Годовая инфляция США в марте составила 5% – это самый низкий показатель с мая 2021 г. Аналитики, опрошенные Reuters, ждали показателя на уровне 5,2%. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, выросла до 5,6 с 5,5% относительно февраля. Темпы роста цен в США замедляются девятый месяц подряд, хотя все еще находятся выше цели ФРС в 2%. При этом рынок труда в Америке остается сильным – уровень безработицы в марте снизился на 0,1 п. п. до 3,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных