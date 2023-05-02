Банкротство еще одного банка не замедлит борьбу ФРС с инфляцией

Годовая инфляция США в марте составила 5% – это самый низкий показатель с мая 2021 г. Аналитики, опрошенные Reuters, ждали показателя на уровне 5,2%. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, выросла до 5,6 с 5,5% относительно февраля. Темпы роста цен в США замедляются девятый месяц подряд, хотя все еще находятся выше цели ФРС в 2%. При этом рынок труда в Америке остается сильным – уровень безработицы в марте снизился на 0,1 п. п. до 3,5%.