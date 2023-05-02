Банкротство еще одного банка не замедлит борьбу ФРС с инфляцией

Банкротство еще одного банка не замедлит борьбу ФРС с инфляциейИнтрига для рынка сейчас – ждать ли паузы после майского повышения ставки
Итогом майского заседания ФРС по монетарной политике может стать очередное повышение ключевой ставки на 0,25 п. п. до 5–5,25%, свидетельствуют последние данные FedWatch CME Group. Сейчас 94,1% трейдеров оценивают такое решение как вероятное и лишь 5,9% считают, что ставка останется на прежнем уровне. Еще неделю назад повышения ставки ожидали 75,8% трейдеров против 24,2% тех, кто ставил на паузу в политике ФРС.
Годовая инфляция США в марте составила 5% – это самый низкий показатель с мая 2021 г. Аналитики, опрошенные Reuters, ждали показателя на уровне 5,2%. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, выросла до 5,6 с 5,5% относительно февраля. Темпы роста цен в США замедляются девятый месяц подряд, хотя все еще находятся выше цели ФРС в 2%. При этом рынок труда в Америке остается сильным – уровень безработицы в марте снизился на 0,1 п. п. до 3,5%.