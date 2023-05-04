У розничных инвесторов вырос спрос на облигации

У розничных инвесторов вырос спрос на облигацииИх привлекает консервативность инструмента и высокая доходность
В апреле рынок облигаций на Мосбирже показал лучшую динамику среди всех остальных – объем торгов корпоративными, региональными и государственными бумагами увеличился в 3,3 раза год к году и составил 1,4 трлн руб. против 429,8 млрд руб. в апреле 2022 г. Для сравнения: оборот торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 58,8% до 1,6 трлн руб. Розничные инвесторы стали активно интересоваться облигациями в 2023 г., следует из опроса брокерских компаний «Ведомостями». Тренд подтвердили представители ВТБ, «Тинькофф инвестиций», «Финама» и «Иволга капитала».
Индекс корпоративных бондов RUCBITR вырос на 2% до 508 пунктов с начала года, а его доходность достигла 9,55% против 9,14% в январе. Индекс госбумаг RGBITR за то же время вырос на 1,63% до 624 пунктов, а доходность составила 9,42%.