У розничных инвесторов вырос спрос на облигации

В апреле рынок облигаций на Мосбирже показал лучшую динамику среди всех остальных – объем торгов корпоративными, региональными и государственными бумагами увеличился в 3,3 раза год к году и составил 1,4 трлн руб. против 429,8 млрд руб. в апреле 2022 г. Для сравнения: оборот торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 58,8% до 1,6 трлн руб. Розничные инвесторы стали активно интересоваться облигациями в 2023 г., следует из опроса брокерских компаний «Ведомостями». Тренд подтвердили представители ВТБ, «Тинькофф инвестиций», «Финама» и «Иволга капитала».