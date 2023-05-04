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У розничных инвесторов вырос спрос на облигации

Их привлекает консервативность инструмента и высокая доходность
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

В апреле рынок облигаций на Мосбирже показал лучшую динамику среди всех остальных – объем торгов корпоративными, региональными и государственными бумагами увеличился в 3,3 раза год к году и составил 1,4 трлн руб. против 429,8 млрд руб. в апреле 2022 г. Для сравнения: оборот торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 58,8% до 1,6 трлн руб. Розничные инвесторы стали активно интересоваться облигациями в 2023 г., следует из опроса брокерских компаний «Ведомостями». Тренд подтвердили представители ВТБ, «Тинькофф инвестиций», «Финама» и «Иволга капитала».

Индекс корпоративных бондов RUCBITR вырос на 2% до 508 пунктов с начала года, а его доходность достигла 9,55% против 9,14% в январе. Индекс госбумаг RGBITR за то же время вырос на 1,63% до 624 пунктов, а доходность составила 9,42%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных