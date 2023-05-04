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Как инвестору заработать на акциях китайских производителей электрокаров

В фаворитах аналитиков Li Auto с потенциалом роста до 23%
Инга Сангалова
CFOTO / Sipa USA / Reuters

Продажи электромобилей на мировом рынке в 2022 г. превысили 10 млн, сообщил CNBC со ссылкой на последний отчет Международного энергетического агентства (МЭА): на долю Китая приходится примерно 60%. В прошлом году количество электромобилей на дорогах мира, включая аккумуляторные электромобили (BEV) и подключаемые гибридные электромобили (PHEV), выросло г/г на 60% до 26 млн. Доля электромобилей на общем авторынке за два года увеличилась с 4 до 14%. МЭА прогнозирует, что в этом году она достигнет 18%. Отрасль продолжит тенденцию устойчивого роста, а мировые продажи составят почти 14 млн электромобилей, предполагают в МЭА.

По прогнозам S&P Global, к 2030 г. Китай будет продавать 15 млн электромобилей в год. При этом доля машин, работающих на альтернативных источниках энергии, например на электричестве и водородном топливе, увеличится в стране с 19% в 2022 г. до 49%. В Европе и США аналитики ожидают этот показатель на уровне 70% и 47% соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных