Как инвестору заработать на акциях китайских производителей электрокаров

Как инвестору заработать на акциях китайских производителей электрокаровВ фаворитах аналитиков Li Auto с потенциалом роста до 23%
Продажи электромобилей на мировом рынке в 2022 г. превысили 10 млн, сообщил CNBC со ссылкой на последний отчет Международного энергетического агентства (МЭА): на долю Китая приходится примерно 60%. В прошлом году количество электромобилей на дорогах мира, включая аккумуляторные электромобили (BEV) и подключаемые гибридные электромобили (PHEV), выросло г/г на 60% до 26 млн. Доля электромобилей на общем авторынке за два года увеличилась с 4 до 14%. МЭА прогнозирует, что в этом году она достигнет 18%. Отрасль продолжит тенденцию устойчивого роста, а мировые продажи составят почти 14 млн электромобилей, предполагают в МЭА.
По прогнозам S&P Global, к 2030 г. Китай будет продавать 15 млн электромобилей в год. При этом доля машин, работающих на альтернативных источниках энергии, например на электричестве и водородном топливе, увеличится в стране с 19% в 2022 г. до 49%. В Европе и США аналитики ожидают этот показатель на уровне 70% и 47% соответственно.