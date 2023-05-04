Как инвестору заработать на акциях китайских производителей электрокаров

Продажи электромобилей на мировом рынке в 2022 г. превысили 10 млн, сообщил CNBC со ссылкой на последний отчет Международного энергетического агентства (МЭА): на долю Китая приходится примерно 60%. В прошлом году количество электромобилей на дорогах мира, включая аккумуляторные электромобили (BEV) и подключаемые гибридные электромобили (PHEV), выросло г/г на 60% до 26 млн. Доля электромобилей на общем авторынке за два года увеличилась с 4 до 14%. МЭА прогнозирует, что в этом году она достигнет 18%. Отрасль продолжит тенденцию устойчивого роста, а мировые продажи составят почти 14 млн электромобилей, предполагают в МЭА.