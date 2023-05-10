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Доходность госбумаг достигла пика перед циклом снижения ставок

Более привлекательны сейчас среднесрочные и долгосрочные облигации
Инга Сангалова
ASIF HASSAN / AFP

Доходность гособлигаций сейчас привлекательнее, чем когда-либо с 2007 г., а инфляция снижается быстрее ожиданий, пишет Bloomberg, ссылаясь на исследование экспертов британской инвесткомпании Janus Henderson Group. На фоне этого инвесторы сумеют извлечь выгоду не только от высокой доходности, но и за счет прироста капитала, как только мировые центробанки начнут снижать ставки, отмечают в Janus Henderson.

Для госзаемщиков же «золотые возможности» в прошлом году закончились: мировой государственный долг вырос в 2022 г. на 7,6% до рекордных $66,2 трлн, а расходы на его обслуживание подскочили на 21% – это самая быстрая динамика с 1984 г. В ближайшие три года стоимость мирового суверенного долга, по подсчетам Janus, удвоится и к 2025 г. достигнет $2,8 трлн. Высокие процентные ставки ограничивают бюджетные расходы и отвлекают деньги от экономически продуктивных областей, отмечает глава отдела глобального фиксированного дохода Janus Henderson Джим Селински.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных