Доходность госбумаг достигла пика перед циклом снижения ставок

Доходность госбумаг достигла пика перед циклом снижения ставокБолее привлекательны сейчас среднесрочные и долгосрочные облигации
Доходность гособлигаций сейчас привлекательнее, чем когда-либо с 2007 г., а инфляция снижается быстрее ожиданий, пишет Bloomberg, ссылаясь на исследование экспертов британской инвесткомпании Janus Henderson Group. На фоне этого инвесторы сумеют извлечь выгоду не только от высокой доходности, но и за счет прироста капитала, как только мировые центробанки начнут снижать ставки, отмечают в Janus Henderson.
Для госзаемщиков же «золотые возможности» в прошлом году закончились: мировой государственный долг вырос в 2022 г. на 7,6% до рекордных $66,2 трлн, а расходы на его обслуживание подскочили на 21% – это самая быстрая динамика с 1984 г. В ближайшие три года стоимость мирового суверенного долга, по подсчетам Janus, удвоится и к 2025 г. достигнет $2,8 трлн. Высокие процентные ставки ограничивают бюджетные расходы и отвлекают деньги от экономически продуктивных областей, отмечает глава отдела глобального фиксированного дохода Janus Henderson Джим Селински.