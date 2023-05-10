Доходность госбумаг достигла пика перед циклом снижения ставок

Для госзаемщиков же «золотые возможности» в прошлом году закончились: мировой государственный долг вырос в 2022 г. на 7,6% до рекордных $66,2 трлн, а расходы на его обслуживание подскочили на 21% – это самая быстрая динамика с 1984 г. В ближайшие три года стоимость мирового суверенного долга, по подсчетам Janus, удвоится и к 2025 г. достигнет $2,8 трлн. Высокие процентные ставки ограничивают бюджетные расходы и отвлекают деньги от экономически продуктивных областей, отмечает глава отдела глобального фиксированного дохода Janus Henderson Джим Селински.