Будущее акций Polymetal зависит от дальнейших новостей по редомициляции

Будущее акций Polymetal зависит от дальнейших новостей по редомициляцииЗолотодобытчик теряет иностранных инвесторов, но аналитики не видят угроз для бизнеса компании
Polymetal представила производственные результаты за I квартал 2023 г. Компания нарастила выручку на 19% г/г до $733 млн, а также объявила о намерении провести редомициляцию с острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане.
Российские инвесторы отреагировали на долгожданные новости о смене прописки с оптимизмом: акции на Мосбирже завершили торговую сессию среды ростом на 7,8%. В то время как индекс Мосбиржи в этот день поднялся только на 0,82%. На биржах в Лондоне (LSE) и Астане (AIX) бумаги потеряли по 27,1 и 31,8% соответственно.
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