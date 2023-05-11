Будущее акций Polymetal зависит от дальнейших новостей по редомициляции

Российские инвесторы отреагировали на долгожданные новости о смене прописки с оптимизмом: акции на Мосбирже завершили торговую сессию среды ростом на 7,8%. В то время как индекс Мосбиржи в этот день поднялся только на 0,82%. На биржах в Лондоне (LSE) и Астане (AIX) бумаги потеряли по 27,1 и 31,8% соответственно.