На каких дивидендных бумагах инвестор может успеть заработать

За прошедший месяц сразу несколько российских компаний обрадовали инвесторов новостями о рекордных дивидендах. Сбербанк утвердил 25 руб. на акцию – это означает дивдоходность на уровне 13%, а химический холдинг «Фосагро» – 465 руб. на акцию (6,2%). Но на рынке еще остались компании, которые могут удивить решением по выплатам акционерам. «Ведомости» опросили аналитиков, чтобы узнать, какие эмитенты еще не закрыли реестр для выплаты дивидендов за 2022 г. или не утвердили финальные выплаты.