На каких дивидендных бумагах инвестор может успеть заработать

На каких дивидендных бумагах инвестор может успеть заработатьВ основном это нефтяные компании, дивдоходность которых может превышать 9%
За прошедший месяц сразу несколько российских компаний обрадовали инвесторов новостями о рекордных дивидендах. Сбербанк утвердил 25 руб. на акцию – это означает дивдоходность на уровне 13%, а химический холдинг «Фосагро» – 465 руб. на акцию (6,2%). Но на рынке еще остались компании, которые могут удивить решением по выплатам акционерам. «Ведомости» опросили аналитиков, чтобы узнать, какие эмитенты еще не закрыли реестр для выплаты дивидендов за 2022 г. или не утвердили финальные выплаты.
Наиболее привлекательными с точки зрения дивидендной доходности выглядят бумаги «Лукойла», считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Текущая дивдоходность акций составляет 9,14%. Инвестиционный советник «Открытие инвестиций» Виталий Аверкин полагает, что бумаги компании сейчас интересны из-за высокой вероятности быстрого закрытия так называемого дивидендного гэпа. 20 апреля совет директоров нефтедобытчика рекомендовал выплатить за 2022 г. 438 руб. на одну обыкновенную акцию. Акционеры могут одобрить это решение 25 мая. Также в прошлом году «Лукойл» уже выплатил промежуточные дивиденды в размере 256 руб. на акцию за девять месяцев 2022 г.