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На каких дивидендных бумагах инвестор может успеть заработать

В основном это нефтяные компании, дивдоходность которых может превышать 9%
Виктор Марчук
Евгений Разумный / Ведомости

За прошедший месяц сразу несколько российских компаний обрадовали инвесторов новостями о рекордных дивидендах. Сбербанк утвердил 25 руб. на акцию – это означает дивдоходность на уровне 13%, а химический холдинг «Фосагро» – 465 руб. на акцию (6,2%). Но на рынке еще остались компании, которые могут удивить решением по выплатам акционерам. «Ведомости» опросили аналитиков, чтобы узнать, какие эмитенты еще не закрыли реестр для выплаты дивидендов за 2022 г. или не утвердили финальные выплаты.

Наиболее привлекательными с точки зрения дивидендной доходности выглядят бумаги «Лукойла», считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Текущая дивдоходность акций составляет 9,14%. Инвестиционный советник «Открытие инвестиций» Виталий Аверкин полагает, что бумаги компании сейчас интересны из-за высокой вероятности быстрого закрытия так называемого дивидендного гэпа. 20 апреля совет директоров нефтедобытчика рекомендовал выплатить за 2022 г. 438 руб. на одну обыкновенную акцию. Акционеры могут одобрить это решение 25 мая. Также в прошлом году «Лукойл» уже выплатил промежуточные дивиденды в размере 256 руб. на акцию за девять месяцев 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных