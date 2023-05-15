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Акции Alphabet становятся привлекательными из-за новых планов Google

Их стоимость может вырасти на 10–30% из-за разработок на основе искусственного интеллекта
Инга Сангалова
Бурное развитие ChatGPT заставило IT-гигантов активно внедрять технологии искусственного интеллекта в собственные продукты / Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Акции Alphabet, материнской компании Google, за три последних торговых дня выросли на 9,5%. 10 мая компания Google на конференции разработчиков в Маунтин-Вью, штат Калифорния, заявила о намерении внедрить в свой поисковик технологии искусственного интеллекта (ИИ). С начала года стоимость бумаг Alphabet увеличилась на 33,1%.

Новая презентация Google стала второй (более удачной) попыткой вступить в бой с текущим лидером искусственного интеллекта – компанией Microsoft. Ранее, 7 февраля, разработчик ПО провел мероприятие на тему интеграции ChatGPT в поисковую систему Bing. Акции компании в тот день выросли на 4,2%. Google провел презентацию своих планов по ИИ на следующий день, но не смог впечатлить инвесторов на фоне конкурента. Чат-бот Bard во время презентации дал неточный ответ на запрос об открытиях, сделанных при помощи космического телескопа NASA James Webb. Стоимость бумаг Alphabet за день упала на 7,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных