Акции Alphabet становятся привлекательными из-за новых планов Google

Новая презентация Google стала второй (более удачной) попыткой вступить в бой с текущим лидером искусственного интеллекта – компанией Microsoft. Ранее, 7 февраля, разработчик ПО провел мероприятие на тему интеграции ChatGPT в поисковую систему Bing. Акции компании в тот день выросли на 4,2%. Google провел презентацию своих планов по ИИ на следующий день, но не смог впечатлить инвесторов на фоне конкурента. Чат-бот Bard во время презентации дал неточный ответ на запрос об открытиях, сделанных при помощи космического телескопа NASA James Webb. Стоимость бумаг Alphabet за день упала на 7,7%.