Будущее бумаг VK зависит от полного раскрытия финансовых результатов

VK представила операционные результаты за I квартал 2023 г., хотя инвесторы ожидали отчетность по МСФО. Компания не раскрыла данные по EBITDA, чистой прибыли и долгу. Аналитики отмечают, что необнародованные данные могут говорить о сохранении давления на рентабельность и сказаться на динамике депозитарных расписок компании. Стоимость бумаг VK на Мосбирже после публикации результатов увеличилась на 4%, тогда как сам бенчмарк вырос по итогам торгов на 1,42%.