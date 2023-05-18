В замещающих облигациях произошло ралли на фоне ослабления рубля

В первой половине мая наблюдалось восстановление котировок средне- и долгосрочных валютных облигаций, включая замещающие, говорит руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс капитала» Алексей Булгаков. В среднем котировки выросли на 3–4 п. п. По некоторым кратко- и среднесрочным выпускам они практически восстановились до уровней февраля, в то время как по долгосрочным выпускам они находятся все еще существенно ниже значений трехмесячной давности.