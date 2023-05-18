В замещающих облигациях произошло ралли на фоне ослабления рубля

В замещающих облигациях произошло ралли на фоне ослабления рубляЭксперты считают, что сейчас цены этих бумаг привлекательны для долгосрочных инвесторов
В первой половине мая ценовой индекс замещающих облигаций Cbonds существенно вырос. Таким образом, их цены компенсировали колебания на валютном рынке, где в мае наблюдалось резкое ослабление российской валюты. За 10 дней с 5 по 15 мая ценовой индекс замещающих облигаций Cbonds прибавил 3,76 п. п. до 100,05 пункта. Индекс доходности замещающих облигаций к погашению Cbonds снизился на 0,9 п. п. до 8,4% годовых за тот же период.
Какие бумаги выросли
В первой половине мая наблюдалось восстановление котировок средне- и долгосрочных валютных облигаций, включая замещающие, говорит руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс капитала» Алексей Булгаков. В среднем котировки выросли на 3–4 п. п. По некоторым кратко- и среднесрочным выпускам они практически восстановились до уровней февраля, в то время как по долгосрочным выпускам они находятся все еще существенно ниже значений трехмесячной давности.