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В замещающих облигациях произошло ралли на фоне ослабления рубля

Эксперты считают, что сейчас цены этих бумаг привлекательны для долгосрочных инвесторов
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости

В первой половине мая ценовой индекс замещающих облигаций Cbonds существенно вырос. Таким образом, их цены компенсировали колебания на валютном рынке, где в мае наблюдалось резкое ослабление российской валюты. За 10 дней с 5 по 15 мая ценовой индекс замещающих облигаций Cbonds прибавил 3,76 п. п. до 100,05 пункта. Индекс доходности замещающих облигаций к погашению Cbonds снизился на 0,9 п. п. до 8,4% годовых за тот же период.

Какие бумаги выросли

В первой половине мая наблюдалось восстановление котировок средне- и долгосрочных валютных облигаций, включая замещающие, говорит руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс капитала» Алексей Булгаков. В среднем котировки выросли на 3–4 п. п. По некоторым кратко- и среднесрочным выпускам они практически восстановились до уровней февраля, в то время как по долгосрочным выпускам они находятся все еще существенно ниже значений трехмесячной давности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных