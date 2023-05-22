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Акции российских нефтяников могут выиграть от возможного дефицита нефти

Аналитики оценивают потенциал роста бумаг в среднем в 35%
Артем Кульша
Sergei Karpukhin / Reuters

В 2023–2024 гг. мир может столкнуться с рекордным дефицитом нефти, следует из отчета «Российский нефтяной сектор. Как извлечь выгоду из хаоса» для клиентов «Ренессанс капитала» (есть у «Ведомостей»). Из-за этого предложение нефти на рынке в 2023 г. будет восстанавливаться медленно и составит 99,5 млн барр. в сутки (в 2022 г. – 99,8 млн барр.), отмечает руководитель отдела аналитики ресурсных секторов «Ренессанс капитала» Борис Синицын.

Капитальные расходы (в том числе и на инвестирование в разработку новых месторождений) частных нефтегазовых компаний в 2022 г. по всему миру были более чем на 20% ниже уровня 2010 г. и почти на 45% ниже пиковых значений 2013–2014 гг., подсчитал аналитик (в то же время российские нефтегазовые компании капзатраты не сокращают – по данным Минэнерго, их инвестиции в добычу нефти в 2022 г. выросли на 26,3% по сравнению с 2021 г. до 1,8 трлн руб. – «Ведомости»). Также на восстановление предложения будет давить риск снижения производства нефти в США. В «Ренессанс капитале» ожидают умеренного роста добычи нефти и конденсата в Штатах в 2023 г. и потенциального сокращения с 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных