Акции российских нефтяников могут выиграть от возможного дефицита нефти

Капитальные расходы (в том числе и на инвестирование в разработку новых месторождений) частных нефтегазовых компаний в 2022 г. по всему миру были более чем на 20% ниже уровня 2010 г. и почти на 45% ниже пиковых значений 2013–2014 гг., подсчитал аналитик (в то же время российские нефтегазовые компании капзатраты не сокращают – по данным Минэнерго, их инвестиции в добычу нефти в 2022 г. выросли на 26,3% по сравнению с 2021 г. до 1,8 трлн руб. – «Ведомости»). Также на восстановление предложения будет давить риск снижения производства нефти в США. В «Ренессанс капитале» ожидают умеренного роста добычи нефти и конденсата в Штатах в 2023 г. и потенциального сокращения с 2025 г.