Акции российских нефтяников могут выиграть от возможного дефицита нефти

Акции российских нефтяников могут выиграть от возможного дефицита нефтиАналитики оценивают потенциал роста бумаг в среднем в 35%
В 2023–2024 гг. мир может столкнуться с рекордным дефицитом нефти, следует из отчета «Российский нефтяной сектор. Как извлечь выгоду из хаоса» для клиентов «Ренессанс капитала» (есть у «Ведомостей»). Из-за этого предложение нефти на рынке в 2023 г. будет восстанавливаться медленно и составит 99,5 млн барр. в сутки (в 2022 г. – 99,8 млн барр.), отмечает руководитель отдела аналитики ресурсных секторов «Ренессанс капитала» Борис Синицын.
Капитальные расходы (в том числе и на инвестирование в разработку новых месторождений) частных нефтегазовых компаний в 2022 г. по всему миру были более чем на 20% ниже уровня 2010 г. и почти на 45% ниже пиковых значений 2013–2014 гг., подсчитал аналитик (в то же время российские нефтегазовые компании капзатраты не сокращают – по данным Минэнерго, их инвестиции в добычу нефти в 2022 г. выросли на 26,3% по сравнению с 2021 г. до 1,8 трлн руб. – «Ведомости»). Также на восстановление предложения будет давить риск снижения производства нефти в США. В «Ренессанс капитале» ожидают умеренного роста добычи нефти и конденсата в Штатах в 2023 г. и потенциального сокращения с 2025 г.