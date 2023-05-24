Чем запрет Китая на микросхемы Micron грозит акциям чипмейкеров

После заявления китайского регулятора о том, что продукты Micron Technology не прошли проверку на кибербезопасность, акции крупнейшего в мире американского производителя микросхем рухнули на 5% в ходе торгов в понедельник. Администрация киберпространства Китая (CAC) посчитала, что микросхемы Micron создали значительные риски для цепочки поставок операторов критической информационной инфраструктуры страны. В течение дня бумаги частично отыграли потери и завершили торги на Нью-Йоркской бирже на 2,85% ниже закрытия предыдущего дня. С начала года акции Micron подорожали на 32,5%.