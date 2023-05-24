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Чем запрет Китая на микросхемы Micron грозит акциям чипмейкеров

От этого выиграют производители из Азии и американские конкуренты
Инга Сангалова
Kai Pfaffenbach / Reuters

После заявления китайского регулятора о том, что продукты Micron Technology не прошли проверку на кибербезопасность, акции крупнейшего в мире американского производителя микросхем рухнули на 5% в ходе торгов в понедельник. Администрация киберпространства Китая (CAC) посчитала, что микросхемы Micron создали значительные риски для цепочки поставок операторов критической информационной инфраструктуры страны. В течение дня бумаги частично отыграли потери и завершили торги на Нью-Йоркской бирже на 2,85% ниже закрытия предыдущего дня. С начала года акции Micron подорожали на 32,5%.

Первой реакцией акций полупроводникового сектора США на китайский запрет стало резкое падение котировок на премаркете. Но в ходе торгов многие американские чипмейкеры заметно сократили потери: акции Nvidia потеряли 0,3%, Qualcomm и Broadcom – по 0,6%. А бумаги Advanced Micro Devices (AMD) и Intel завершили сессию ростом на 2 и 1,2% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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