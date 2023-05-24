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«Селигдар» успешно разместил «золотые облигации» и готовит второй выпуск

Эксперты предупреждают, что золото может упасть со своих максимумов
Михаил Кузнецов
ГОК «Рябиновое» / «Селигдар»

Российский полиметаллический холдинг «Селигдар» разместил дебютные «золотые» облигации на 11 млрд руб., следует из пресс-релиза компании. Итоговый объем выпуска в 3,7 раза превысил заявленный. Эмитент в период с 7 апреля по 19 мая разместил 2 226 146 облигаций, или 92,76% выпуска серии GOLD01. Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг составила 5,5% годовых. Неквалифицированным инвесторам для покупки облигаций необходимо пройти тест.

«Золотые» облигации – это долговые бумаги, цена которых привязана к цене на золото. Председатель совета директоров ПАО «Селигдар» Александр Хрущ называет эти бонды «универсальным инструментом три в одном», который отражает в себе изменения товарного, валютного и долгового рынков. По его мнению, бумага в первую очередь предназначена для диверсификации долгосрочного инвестпортфеля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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