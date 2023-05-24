«Селигдар» успешно разместил «золотые облигации» и готовит второй выпуск

«Золотые» облигации – это долговые бумаги, цена которых привязана к цене на золото. Председатель совета директоров ПАО «Селигдар» Александр Хрущ называет эти бонды «универсальным инструментом три в одном», который отражает в себе изменения товарного, валютного и долгового рынков. По его мнению, бумага в первую очередь предназначена для диверсификации долгосрочного инвестпортфеля.