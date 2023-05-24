«Селигдар» успешно разместил «золотые облигации» и готовит второй выпуск

«Селигдар» успешно разместил «золотые облигации» и готовит второй выпускЭксперты предупреждают, что золото может упасть со своих максимумов
Российский полиметаллический холдинг «Селигдар» разместил дебютные «золотые» облигации на 11 млрд руб., следует из пресс-релиза компании. Итоговый объем выпуска в 3,7 раза превысил заявленный. Эмитент в период с 7 апреля по 19 мая разместил 2 226 146 облигаций, или 92,76% выпуска серии GOLD01. Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг составила 5,5% годовых. Неквалифицированным инвесторам для покупки облигаций необходимо пройти тест.
«Золотые» облигации – это долговые бумаги, цена которых привязана к цене на золото. Председатель совета директоров ПАО «Селигдар» Александр Хрущ называет эти бонды «универсальным инструментом три в одном», который отражает в себе изменения товарного, валютного и долгового рынков. По его мнению, бумага в первую очередь предназначена для диверсификации долгосрочного инвестпортфеля.