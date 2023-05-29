Не все российские евробонды подпадут под обязательное замещение

Не все российские евробонды подпадут под обязательное замещениеКроме того, власти предусмотрели возможность сделать исключения из указа
Российские компании должны будут до конца года в обязательном порядке заместить еврооблигации на локальные, но только те, права на которые учитываются в отечественных депозитариях. Об этом говорится в новом указе президента. У евробондов, хранящихся в зарубежной инфраструктуре, будет два пути: эмитент либо заместит их, либо будет проводить по ним платежи, но в неопределенном будущем, объяснили «Ведомостям» эксперты.
Замещающие облигации – это долговые бумаги, которые российские эмитенты с июля 2022 г. могут выпускать взамен евробондов, расчеты по которым затруднены или невозможны из-за санкций. Они размещаются по российскому праву, обращаются внутри отечественной инфраструктуры и аналогичны замещаемым еврооблигациям по номиналу, сроку погашения, размеру дохода и графику выплаты купонов. Платежи по замещающим облигациям производятся в рублях.