Не все российские евробонды подпадут под обязательное замещение

Российские компании должны будут до конца года в обязательном порядке заместить еврооблигации на локальные, но только те, права на которые учитываются в отечественных депозитариях. Об этом говорится в новом указе президента. У евробондов, хранящихся в зарубежной инфраструктуре, будет два пути: эмитент либо заместит их, либо будет проводить по ним платежи, но в неопределенном будущем, объяснили «Ведомостям» эксперты.