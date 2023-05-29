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Не все российские евробонды подпадут под обязательное замещение

Кроме того, власти предусмотрели возможность сделать исключения из указа
Артем Кульша
Власти определились с параметрами еврооблигаций, которые подпадают под обязательное замещение / Freepik

Российские компании должны будут до конца года в обязательном порядке заместить еврооблигации на локальные, но только те, права на которые учитываются в отечественных депозитариях. Об этом говорится в новом указе президента. У евробондов, хранящихся в зарубежной инфраструктуре, будет два пути: эмитент либо заместит их, либо будет проводить по ним платежи, но в неопределенном будущем, объяснили «Ведомостям» эксперты.

Замещающие облигации – это долговые бумаги, которые российские эмитенты с июля 2022 г. могут выпускать взамен евробондов, расчеты по которым затруднены или невозможны из-за санкций. Они размещаются по российскому праву, обращаются внутри отечественной инфраструктуры и аналогичны замещаемым еврооблигациям по номиналу, сроку погашения, размеру дохода и графику выплаты купонов. Платежи по замещающим облигациям производятся в рублях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных