Как инвестору заработать на пятикратном росте рынка клеточной и генной терапии

У мирового рынка клеточной и генной терапии (КГТ) хорошие перспективы роста, считают эксперты. Согласно прогнозу аналитической компании Precedence Research, объем глобального рынка КГТ увеличится с $18,61 млрд в 2022 г. до $93,78 млрд к 2030 г. со среднегодовым темпом роста 22,41%. Аналитики Expert Market Research оценивают мировой рынок в 2022 г. в $17,4 млрд. По их прогнозам, сектор на фоне быстрого распространения хронических заболеваний будет расти в среднем на 23,17% с 2023 по 2031 г. и достигнет $113,64 млрд.