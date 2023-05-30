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Как инвестору заработать на пятикратном росте рынка клеточной и генной терапии

Бумаги ведущих представителей отрасли могут подорожать на 74%
Инга Сангалова
Клеточная терапия основана на применении регенеративного потенциала стволовых клеток взрослого организма для лечения ряда тяжелых заболеваний, в том числе рака / Максим Стулов / Ведомости

У мирового рынка клеточной и генной терапии (КГТ) хорошие перспективы роста, считают эксперты. Согласно прогнозу аналитической компании Precedence Research, объем глобального рынка КГТ увеличится с $18,61 млрд в 2022 г. до $93,78 млрд к 2030 г. со среднегодовым темпом роста 22,41%. Аналитики Expert Market Research оценивают мировой рынок в 2022 г. в $17,4 млрд. По их прогнозам, сектор на фоне быстрого распространения хронических заболеваний будет расти в среднем на 23,17% с 2023 по 2031 г. и достигнет $113,64 млрд.

Представленные ожидаемые темпы роста вполне адекватны, соглашается аналитик «БКС мир инвестиций» Денис Буйволов: у технологии большой потенциал для развития и дальнейшего применения в лечении пациентов. Рынок молод, добавляет аналитик Freedom Finance Global Илья Зубков, на нем продолжают появляться новые препараты, специфичные для определенных заболеваний, а проникновение технологии все еще достаточно низкое.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных