Бизнес выпустил рекордный с начала кризиса объем высокодоходных облигаций

Бизнес выпустил рекордный с начала кризиса объем высокодоходных облигацийЭмитенты нарастили активность в сегменте ВДО, чтобы успеть разместиться не по самым высоким ставкам
Объем новых размещений в российском сегменте высокодоходных облигаций (ВДО) в мае 2023 г. составил 6,6 млрд руб., следует из расчетов инвестиционной компании «Иволга капитал» (есть у «Ведомостей»). Это рекордный показатель с момента возобновления торгов на Московской бирже в марте 2022 г.
ВДО также называют мусорными облигациями (junk) – это бонды с высокой ставкой купона и, как следствие, таким же уровнем риска. В мире это облигации с кредитным рейтингом ниже инвестиционного уровня (ниже BBB- от рейтинговых агентств S&P и Fitch и Baa3 от Moody’s). В России же формальных критериев отнесения к этому виду облигаций нет, но есть консенсус, что это выпуски с доходностью не ниже ключевой ставки + 5 п. п.
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