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Бизнес выпустил рекордный с начала кризиса объем высокодоходных облигаций

Эмитенты нарастили активность в сегменте ВДО, чтобы успеть разместиться не по самым высоким ставкам
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Объем новых размещений в российском сегменте высокодоходных облигаций (ВДО) в мае 2023 г. составил 6,6 млрд руб., следует из расчетов инвестиционной компании «Иволга капитал» (есть у «Ведомостей»). Это рекордный показатель с момента возобновления торгов на Московской бирже в марте 2022 г.

ВДО также называют мусорными облигациями (junk) – это бонды с высокой ставкой купона и, как следствие, таким же уровнем риска. В мире это облигации с кредитным рейтингом ниже инвестиционного уровня (ниже BBB- от рейтинговых агентств S&P и Fitch и Baa3 от Moody’s). В России же формальных критериев отнесения к этому виду облигаций нет, но есть консенсус, что это выпуски с доходностью не ниже ключевой ставки + 5 п. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных