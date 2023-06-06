Бизнес выпустил рекордный с начала кризиса объем высокодоходных облигаций

ВДО также называют мусорными облигациями (junk) – это бонды с высокой ставкой купона и, как следствие, таким же уровнем риска. В мире это облигации с кредитным рейтингом ниже инвестиционного уровня (ниже BBB- от рейтинговых агентств S&P и Fitch и Baa3 от Moody’s). В России же формальных критериев отнесения к этому виду облигаций нет, но есть консенсус, что это выпуски с доходностью не ниже ключевой ставки + 5 п. п.