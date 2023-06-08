У Турции все меньше возможностей искусственно поддерживать лиру

Курс турецкой лиры в очередной раз обновил исторический антирекорд по отношению к доллару: 7 июня американская валюта впервые превысила 23 лиры – курс обвалился более чем на 7%. Национальная валюта Турции стремительно дешевеет после переизбрания в конце мая президента Реджепа Тайипа Эрдогана, чье видение денежно-кредитной политики идет вразрез с традиционными взглядами. После выборов лира потеряла уже 13%, а за последний год – больше 33%.