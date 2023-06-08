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Владелец одной из крупнейших МФО планирует провести IPO

Размещение IDF Eurasia может иметь успех, если инвесторам предложат небольшой объем акций и дивиденды
Артем Кульша
Moneyman

Холдинг IDF Eurasia, куда входит лидер микрофинансового рынка Moneyman, коллекторское агентство ID Collect и одноименные компании в Казахстане, планирует первичное публичное размещение акций (IPO) после 2023 г. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по инвестициям группы Антон Храпыкин. В 2022 г. группа купила саратовский Газнефтьбанк и вывела его на рынок под брендом «Свой банк». Тогда же IDF Eurasia купила еще одну микрофинансовую организацию (МФО) Platiza.

Руководство IDF Eurasia рассматривает IPO для реализации стратегии развития компании и расширения продуктового предложения для клиентов, подчеркнул Храпыкин. Для проведения IPO должны сложиться условия, продолжил он: снижение внешних рисков, возвращение общей стабильности и растущего тренда на фондовом рынке, а также восстановление интереса инвесторов к рынку первичных размещений. Пока же после непростого 2022 года к инвесторам еще не полностью вернулся аппетит к риску, полагает он. В компании пока не могут назвать примерный объем размещения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных