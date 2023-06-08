Владелец одной из крупнейших МФО планирует провести IPO

Владелец одной из крупнейших МФО планирует провести IPOРазмещение IDF Eurasia может иметь успех, если инвесторам предложат небольшой объем акций и дивиденды
Холдинг IDF Eurasia, куда входит лидер микрофинансового рынка Moneyman, коллекторское агентство ID Collect и одноименные компании в Казахстане, планирует первичное публичное размещение акций (IPO) после 2023 г. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по инвестициям группы Антон Храпыкин. В 2022 г. группа купила саратовский Газнефтьбанк и вывела его на рынок под брендом «Свой банк». Тогда же IDF Eurasia купила еще одну микрофинансовую организацию (МФО) Platiza.
Руководство IDF Eurasia рассматривает IPO для реализации стратегии развития компании и расширения продуктового предложения для клиентов, подчеркнул Храпыкин. Для проведения IPO должны сложиться условия, продолжил он: снижение внешних рисков, возвращение общей стабильности и растущего тренда на фондовом рынке, а также восстановление интереса инвесторов к рынку первичных размещений. Пока же после непростого 2022 года к инвесторам еще не полностью вернулся аппетит к риску, полагает он. В компании пока не могут назвать примерный объем размещения.