Владелец одной из крупнейших МФО планирует провести IPO

Руководство IDF Eurasia рассматривает IPO для реализации стратегии развития компании и расширения продуктового предложения для клиентов, подчеркнул Храпыкин. Для проведения IPO должны сложиться условия, продолжил он: снижение внешних рисков, возвращение общей стабильности и растущего тренда на фондовом рынке, а также восстановление интереса инвесторов к рынку первичных размещений. Пока же после непростого 2022 года к инвесторам еще не полностью вернулся аппетит к риску, полагает он. В компании пока не могут назвать примерный объем размещения.