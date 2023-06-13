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Стоимость «префов» банка «Санкт-Петербург» неожиданно взлетела с конца мая

В июне акционеры поменяли цепочку владения кредитной организацией
Артем Кульша
Ведомости

Стоимость привилегированных акций банка «Санкт-Петербург» с 31 мая выросла на 159,53%, или почти в 2,6 раза, до 77,6 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Больше всего «префы» выросли 8 и 9 июня – примерно на 40% в течение каждого дня. Обыкновенные акции банка за тот же период прибавили в цене всего 2,27% до 167,11 руб., а их внутридневная волатильность не превышала 2,37%.

Средний дневной оборот в «префах» банка «Санкт-Петербург» в мае (кроме 30-го и 31-го чисел) был примерно 2,7 млн руб., затем резко начал расти и в последние два дня месяца превысил сначала 10 млн руб., а затем 110 млн руб. 9 июня объем торгов достиг 621 млн руб., или почти 40% от всей капитализации «префов» (1,56 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных