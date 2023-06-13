Стоимость «префов» банка «Санкт-Петербург» неожиданно взлетела с конца мая

Стоимость «префов» банка «Санкт-Петербург» неожиданно взлетела с конца маяВ июне акционеры поменяли цепочку владения кредитной организацией
Стоимость привилегированных акций банка «Санкт-Петербург» с 31 мая выросла на 159,53%, или почти в 2,6 раза, до 77,6 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Больше всего «префы» выросли 8 и 9 июня – примерно на 40% в течение каждого дня. Обыкновенные акции банка за тот же период прибавили в цене всего 2,27% до 167,11 руб., а их внутридневная волатильность не превышала 2,37%.
Средний дневной оборот в «префах» банка «Санкт-Петербург» в мае (кроме 30-го и 31-го чисел) был примерно 2,7 млн руб., затем резко начал расти и в последние два дня месяца превысил сначала 10 млн руб., а затем 110 млн руб. 9 июня объем торгов достиг 621 млн руб., или почти 40% от всей капитализации «префов» (1,56 млрд руб.).
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