К чему приведут иски властей США против крупнейших криптобирж

К чему приведут иски властей США против крупнейших криптобиржНовой удобной юрисдикцией для криптоинвесторов может стать Россия, предполагают эксперты
С тех пор как 5 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск сначала к крупнейшей криптобирже Binance, а затем Coinbase, капитализация крипторынка упала на 8,5% до $1,052 трлн к 13 июня. Стоимость биткойна потеряла за этот же период 4,9%, добравшись до $26 000. Все криптовалюты из топ-10 (за исключением стейблкойнов) потеряли в цене, но больше всех – Cardano (30%). Акции самой Coinbase снизились на 17,5% до $53,28.
Что произошло
SEC обвинила криптобиржу Binance Holdings Ltd., ее американское подразделение и лично основателя Чжао Чанпэна в нарушении закона о ценных бумагах. В сообщении комиссии утверждалось, что Binance не регистрировалась как биржа или брокер, создав чрезмерные риски для инвесторов и лишив их защиты. Регулятор также выпустил приказ о заморозке активов Binance US, после чего бирже пришлось остановить работу с депозитами в долларах. На следующий день SEC подала иск к Coinbase с аналогичными претензиями: юристы регулятора уверены, что с 2019 г. биржа «заработала миллиарды долларов, незаконно содействовала покупке и продаже криптоактивов».
После новостей об исках клиенты двух бирж вывели больше $4 млрд, следует из данных аналитического агентства Nansen.
Основная претензия SEC к криптобиржам заключается в нарушении местного законодательства о фондовом рынке, а именно – в торговле ценными бумагами без надлежащих лицензий от американского регулятора. Ценными бумагами SEC считает фактически все криптовалюты за исключением биткойна, отметил ее глава Гэри Генслер. Две другие претензии, изложенные в исках SEC к Binance, состоят в смешении активов клиентов с активами самой биржи и скрытом управлении Binance.US основным владельцем глобальной Binance.
В Binance разочарованы тем, что SEC отказалась от переговоров и решила действовать в одностороннем порядке через суд, говорится в сообщении на сайте площадки. Биржа намерена «энергично защищать» платформу от последних злоупотреблений SEC и бороться с регулятором по всей строгости закона. Для своей защиты Binance наняла Джорджа Канеллоса, ранее занимавшего пост содиректора отдела правоприменения SEC.
Главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал заявил для CNBC, что зависимость SEC от правоприменительного подхода при отсутствии четких правил для индустрии цифровых активов наносит ущерб экономической конкурентоспособности Америки. Решением проблемы, по мнению, Гревала, является законодательство, позволяющее прозрачно разрабатывать и применять справедливые правила, но не судебное разбирательство.
Процесс с «монстром»
На федеральном уровне в США отсутствует системное регулирование обращения криптовалюты и ее четкое нормативное определение, говорит директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко. Отдельные разъяснения SEC выглядят скорее как позиция самого регулятора, поскольку, например, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) считает криптовалюты товарами, добавляет эксперт. Регулятор американского фондового рынка сейчас последовательно подчиняет отрасль местному законодательству, продолжает Огиенко: SEC жестко ведет борьбу с любыми возможными конкурентами валюте США, не подконтрольными регулятору благодаря своей децентрализованной природе.
Американцы, как обычно, хотят всех контролировать, иронизирует основатель обменника криптовалют MoneyPort Александр Факторов, но с колоссальным проникновением криптовалют это сложно делать. Эмитент стейблкойна USDT, компания Tether, по объему переводов превосходит Visa и Mastercard, но не отчитывается перед государством. В 2022 г. Tether обработала транзакции на сумму $18,2 трлн. Visa и Mastercard за тот же период провели операций на $14,1 трлн и $7,7 трлн соответственно.
Масштаб деятельности и возможности двух крупнейших криптобирж растянут сроки судебных споров на годы, уверен гендиректор разработчика ПО для майнинга EMCD Станислав Акулинкин. Все может закончиться регуляторным арбитражем, когда крупнейшие криптовалютные биржи начнут перерегистрироваться в более лояльных юрисдикциях и перестанут работать с американскими клиентами, полагает Огиенко. Это зависит от достижения компромисса между глобальными игроками отрасли и американскими регуляторами, а также от того, как скоро в США появится прозрачное и системное регулирование обращения криптовалют.
Криптобиржи могут позволить себе отказаться от локальных рынков, как это произошло с Канадой, уверен Акулинкин, но игнорировать американский рынок – «большая роскошь». Факторов называет Binance «серьезным монстром», поэтому судебный процесс будет настоящей схваткой: биржа не будет легко отдавать рынок. Но США, как и другие государства, будут закручивать гайки во всей индустрии, считает эксперт, и стоит быть готовым к тому, что криптовалюта не будет свободной, как в «мечтах энтузиастов»: «Анархия кончилась, не успев начаться».
Что дальше
Рынок криптовалют довольно сильно оздоровился за последний год, считает Акулинкин, поэтому влияние отдельных событий на него будет кратковременным. Результат разбирательств по искам SEC станет сигналом для всех криптокомпаний мира, стартапов и иных технологичных проектов в области децентрализованных финансов, говорит Огиенко. Но прогресс не остановить, рассуждает он: технологии распределенного реестра уже всерьез стали элементом финансовой системы, просто полюс притяжения всего криптомира может сместиться в другие части света.
Американские регуляторы совершают ошибку, так как многие биржи, скорее всего, будут искать новые юрисдикции, согласен исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Александр Бражников. Крах криптобиржи FTX осенью 2022 г. не уничтожил индустрию, напоминает он, а, наоборот, показал, что она может справляться с масштабными потрясениями. В связи с этим, считает Бражников, российским криптоэнтузиастам необходимо донести до властей, что Россия может и должна стать «дружественной» юрисдикцией для криптобизнеса.
Россия обладает конкурентными преимуществами для развития в первую очередь отрасли майнинга биткойна, уверен Огиенко. По его словам, ситуация на американском рынке только увеличивает шансы России на лидерство в цифровой экономике через гармоничное применение блокчейн-технологий в финансовой системе. Но чтобы не упустить эти шансы, необходимо сбалансировать регулирование майнинга и обращения криптовалюты, говорит эксперт.
В феврале 2022 г. Bloomberg со ссылкой на источники писало, что правительство России оценивает общий объем криптовалюты на российских кошельках в $214 млрд, или 16,5 трлн руб. На тот момент это составляло примерно 12% мировых активов криптовалют. По итогам I квартала 2023 г. Россия вышла на второе место в мире по майнингу (1 ГВт мощности), следует из данных оператора дата-центров для майнинга BitRiver. Лидером остались США, задействовав для майнинга 3–4 ГВт.
Оценки владения криптовалютами среди россиян разнятся в диапазоне от 9 млн до 17 млн человек, обращает внимание Акулинкин. Проникновение блокчейна повторяет динамику проникновения интернета со сдвигом на 20 лет назад, поэтому стоит ожидать прироста количества россиян в этой сфере, несмотря ни на какие события, уверен эксперт.