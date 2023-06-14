К чему приведут иски властей США против крупнейших криптобирж

С тех пор как 5 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск сначала к крупнейшей криптобирже Binance, а затем Coinbase, капитализация крипторынка упала на 8,5% до $1,052 трлн к 13 июня. Стоимость биткойна потеряла за этот же период 4,9%, добравшись до $26 000. Все криптовалюты из топ-10 (за исключением стейблкойнов) потеряли в цене, но больше всех – Cardano (30%). Акции самой Coinbase снизились на 17,5% до $53,28.