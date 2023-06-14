Паи фондов недвижимости выросли на Мосбирже

На 1,82% вырос во вторник индекс Мосбиржи

Главный бенчмарк российского фондового рынка во вторник, 13 июня, по итогам основной сессии прибавил 1,82% до 2757,28 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 0,16% до 1030,64 пункта. Доллар подорожал на 1,66 руб. до 84,3 руб., а евро – на 1,97 руб. до 90,94 руб. Юань прибавил 0,18 руб. до 11,74 руб.

Среди лидеров роста во вторник оказались бумаги Fix Price (+5,71%), Polymetal (+3,84%), ММК (+3,84%), НЛМК (+3,63%) и «Русагро» (+3,19%).

Аутсайдерами 13 июня стали «префы» «Транснефти» (-3,95%), а также бумаги VK (-1,01%) и «Ростелекома» (-0,13%).

К вечеру вторника стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent подорожала на 3,15% до $74,1 за баррель, а июльские фьючерсы марки WTI прибавили 3,17% до $69,25 за баррель.

На рост акций на российском рынке 13 июня повлияли отложенный спрос с пятницы перед длинными выходными и заметное ослабление рубля, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.

Ключевое событие среды – заседание ФРС, результаты которого будут известны 14 июня в 21.00 мск. Также аналитик советует обратить внимание на ежемесячный отчет МЭА, недельный отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов в США и оценку темпа роста цен производителей (PPI) в мае. Из статистики еврозоны он выделяет объем промышленного производства в апреле.

Среди основных причин сохранения девальвационного импульса в российской валюте Бахтин видит отставание динамики притока валютной выручки от спроса на инвалюту со стороны импортеров и ухудшение баланса счета текущих операций. Это вместе с увеличенными бюджетными расходами и острой геополитикой толкает курсы инвалют вверх, отмечает он.

По оценкам БКС, 14 июня индекс Мосбиржи будет формироваться в районе 2700–2800 пунктов. По прогнозам аналитиков, в среду пара рубль/доллар может двигаться в пределах 82–85.