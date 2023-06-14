Российский рынок юаневых бондов может удвоиться в этом году

На 0,29% вырос в среду индекс Мосбиржи

Главный бенчмарк российского фондового рынка в среду, 14 июня, поднялся на 0,29% до 2765,18 пункта. Его долларовый аналог, индекс РТС, прибавил 0,5%, добравшись до 1035,79 пункта. Доллар за день ослаб на 13 коп. до 84,12 руб., евро, наоборот, окреп на 38 коп. до 91,31 руб. Юань подрос на 1 коп. до 11,749 руб.

Лидерами роста 14 июня стали «префы» «Транснефти» (6,93%), бумаги TCS Group (2,53%), «Яндекса» (2,49%), «Аэрофлота» (1,45%) и «префы» «Татнефти» (1,19%). В аутсайдерах оказались бумаги Fix Price (-2,13%), Polymetal (-2,05%), НЛМК (-1,77%), «Русагро» (-1,15%) и «Магнита» (-1,01%). Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent потеряла 14 июня 0,77%, опустившись до $73,72. Июльский фьючерс на нефть WTI потерял 0,78%, достигнув цены $68,9. Российский рынок акций начал среду подъемом на фоне восстановления цен на нефть и слабого рубля, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин: индекс Мосбиржи достиг максимума с апреля 2022 г., после чего покупатели сбавили активность по мере восстановления рублем своих позиций.

Внешний фон в середине недели был сдержанно позитивным. Объем промышленного производства еврозоны в апреле вырос на 0,2% г/г. В четверг свое слово скажет ЕЦБ: он, как ожидается, поднимет ставки на 25 б. п. Из важной макростатистики четверга в БКС отмечают блок данных по Китаю за май, в том числе сведения по розничным продажам, объему промпроизводства и уровню безработицы. В США будут опубликованы недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, показатели розничных продаж и объем промышленного производства за минувший месяц. Квартальную финансовую отчетность представит Adobe. АФК «Система» раскроет финрезультаты по МСФО за I квартал 2023 г. Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 15 июня – 2700–2800 п. Прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели – 82–85.