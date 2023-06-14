Российский рынок юаневых бондов может удвоиться в этом году

Российский рынок юаневых бондов может удвоиться в этом годуОбъем размещений достигнет 80–90 млрд юаней, оценивают эксперты
Российский рынок облигаций в юанях может вырасти в 2–2,5 раза по итогам 2023 г., считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. За весь прошлый год (с июля, когда первый выпуск разместила UC Rusal) российские компании разместили бондов в юанях суммарно на 58,7 млрд (685 млрд руб.), а с начала 2023 г. – еще на 23,7 млрд (276,5 млрд руб.).
Перспективы рынка
До конца 2023 г. на российском рынке компании могут выпустить юаневых облигаций еще на 56,3 млрд юаней (656,9 млрд руб.), сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФа заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Таким образом, весь потенциал рынка облигаций в китайской валюте в текущем году может составить 80 млрд юаней (933,5 млрд руб.). В случае реализации этого сценария весь объем рынка может составить 138,7 млрд юаней по итогам года.
Рынок облигаций в юанях до конца года может вырасти в 2,5 раза до 150 млрд юаней, оценивает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокера» Максим Чернега. Число эмитентов будет расти в первую очередь за счет сырьевых компаний, полагает эксперт. Из нефтяных компаний такие бумаги выпустила пока только «Роснефть». Также участники долгового рынка активно обсуждают появление юаневых госбондов – облигаций федерального займа (ОФЗ), отметил Чернега.
В августе 2022 г. источники, близкие к правительству, сообщали «Ведомостям», что Минфин рассматривает возможность выхода на рынок с ОФЗ в китайской валюте. Один из собеседников уточнял, что выпуск бондов в юанях имеет смысл скорее с точки зрения создания бенчмарка для корпоративных заемщиков, тогда как валютные заимствования как таковые бюджету не требуются. Проработка выпуска гособлигаций в валютах дружественных стран, например в юанях, является одним из возможных источников длинных денег для поддержки финансовой независимости российской экономики, говорил в марте премьер-министр Михаил Мишустин.
Важный аспект
Новое предложение юаневых бондов будет зависеть от темпов роста банковских пассивов в юанях, которые, в свою очередь, коррелируют с ростом торговли в юанях и темпами миграции депозитов из недружественных валют в дружественные, считает руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс капитала» Алексей Булгаков. Основным фактором, формирующим цены на все валютные активы в России, сейчас является курс рубля, добавил он. С начала года юань укрепился к рублю на 18,39% до 11,735 руб.
Сбербанк допускает выпуск бондов в юанях, если появится «окно возможностей», ранее заявил в интервью Reuters вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов. Но на решение банка влияет тот факт, что он не видит достаточного объема юаневой ликвидности, объяснил Скворцов, если выходить с крупным выпуском, как хочет госбанк, то это сделает рынок еще менее ликвидным, а ставки вырастут.
На российском рынке с апреля до середины мая 2023 г. наблюдался дефицит юаневой ликвидности, подтверждал Банк России в своем обзоре, это могло быть вызвано спросом на юани для оплаты импорта. Но в текущий момент, по мнению ЦБ, на рынке сбалансированная ситуация.
Значительная часть российского экспорта переориентируется на новые рынки (в том числе азиатские), а при расчетах отечественных компаний в недружественных валютах возникают инфраструктурные риски, считает младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Роман Андреев. По его мнению, это создает предпосылки для долгосрочного тренда на рост доли расчетов по экспортно-импортным операциям в юанях и увеличения заимствований в китайской валюте.
Сколько стоят бонды
По данным сервиса Rusbonds, в обращении находится 34 выпуска юаневых облигаций 14 эмитентов, в том числе ВТБ, Альфа-банка, «Норникеля», «Полюса», Segezha, «Совкомфлота» и «Фосагро». Крупнейшие выпуски у «Роснефти» – два по 15 млрд юаней в сентябре 2022 г. и марте 2023 г. соответственно. У UC Rusal девять выпусков облигаций суммарным объемом (в обращении) 22,88 млрд юаней, их доходность находится в диапазоне 2,35–4,44%.
На 0,29% вырос в среду индекс Мосбиржи
Главный бенчмарк российского фондового рынка в среду, 14 июня, поднялся на 0,29% до 2765,18 пункта. Его долларовый аналог, индекс РТС, прибавил 0,5%, добравшись до 1035,79 пункта. Доллар за день ослаб на 13 коп. до 84,12 руб., евро, наоборот, окреп на 38 коп. до 91,31 руб. Юань подрос на 1 коп. до 11,749 руб.
Лидерами роста 14 июня стали «префы» «Транснефти» (6,93%), бумаги TCS Group (2,53%), «Яндекса» (2,49%), «Аэрофлота» (1,45%) и «префы» «Татнефти» (1,19%). В аутсайдерах оказались бумаги Fix Price (-2,13%), Polymetal (-2,05%), НЛМК (-1,77%), «Русагро» (-1,15%) и «Магнита» (-1,01%). Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent потеряла 14 июня 0,77%, опустившись до $73,72. Июльский фьючерс на нефть WTI потерял 0,78%, достигнув цены $68,9. Российский рынок акций начал среду подъемом на фоне восстановления цен на нефть и слабого рубля, говорит инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин: индекс Мосбиржи достиг максимума с апреля 2022 г., после чего покупатели сбавили активность по мере восстановления рублем своих позиций.
Внешний фон в середине недели был сдержанно позитивным. Объем промышленного производства еврозоны в апреле вырос на 0,2% г/г. В четверг свое слово скажет ЕЦБ: он, как ожидается, поднимет ставки на 25 б. п. Из важной макростатистики четверга в БКС отмечают блок данных по Китаю за май, в том числе сведения по розничным продажам, объему промпроизводства и уровню безработицы. В США будут опубликованы недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, показатели розничных продаж и объем промышленного производства за минувший месяц. Квартальную финансовую отчетность представит Adobe. АФК «Система» раскроет финрезультаты по МСФО за I квартал 2023 г. Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 15 июня – 2700–2800 п. Прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели – 82–85.
Эффективные доходности к погашению (полный доход с учетом реинвестирования купонов по той же ставке) обращающихся в России юаневых бондов находятся в диапазоне 2,19–4,72% годовых, следует из данных Rusbonds. Ценообразование на российском рынке облигаций в юанях формируется исходя из баланса спроса и предложения, говорит аналитик «Финама» Алексей Ковалев: с одной стороны, увеличивается число выпусков, с другой – растет конкуренция за деньги инвесторов со стороны замещающих облигаций и банковских депозитов в юанях.
Цены замещающих облигаций сейчас испытывают давление на фоне потенциального навеса новых размещений, отмечает начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие инвестиций» Владимир Малиновский. Это влияет и на падающую стоимость юаневых облигаций, полагает эксперт. По его мнению, коррекция в данном сегменте продолжится до наступления равновесия между спросом и предложением валютных облигаций.
Динамику цен российских бондов в юанях будет определять состояние эмитентов, говорит начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Альберт Короев. Многие из эмитентов этих бумаг – экспортеры, для которых важны спрос на продукцию и валютный курс: если мировая экономика вообще и экономика Китая в частности будут проявлять позитивные тенденции, это поддержит спрос на сырье и цены на бонды в юанях, объяснил эксперт.