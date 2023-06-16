Шесть лизинговых компаний готовятся разместить облигации на Мосбирже

Шесть лизинговых компаний готовятся разместить облигации на МосбиржеОни предложат инвесторам купоны в размере 10,9–13,5% годовых
Шесть лизинговых компаний планируют разместить новые выпуски облигаций на Московской бирже в ближайшие два месяца, подсчитали «Ведомости»: это «Европлан», «Балтийский лизинг», «РЕСО-лизинг», «ПР-лизинг», «Аренза-про» и «МСБ-лизинг». Размер купона по новому выпуску «РЕСО-лизинга» составит 10,9% годовых, «Балтийского лизинга» – 11,4%, «ПР-лизинга» – не выше 12,5%, «МСБ-лизинга» – 13,5%, а по выпускам «Аренза-про» и «Европлана» пока не известен.
«Европлан» планирует направить средства, привлеченные от размещения нового выпуска облигаций, на инвестиции в новый бизнес, сообщил «Ведомостям» финансовый директор компании Анатолий Аминов. Детали он не уточнил. По его словам, «Европлан» продолжит размещать бонды на бирже при сохранении макроэкономической стабильности и интереса инвесторов к качественным заемщикам.
«МСБ-лизинг» с 2018 г. реализовал уже шесть выпусков облигаций объемом 850 млн руб., два выпуска погашены, сейчас реализуется седьмой, рассказал «Ведомостям» генеральный директор компании Роман Трубачев. «МСБ-лизинг» размещает облигации для финансирования лизинговых сделок и продолжит делать это с заданной периодичностью, какой – Трубачев не уточнил. На облигации приходится 40% долгов компании, 60% занимают кредиты в банках. Сейчас наиболее благоприятное время на долговом рынке для привлечения финансирования, так как процентные ставки находятся на минимальном уровне (ставка ЦБ – 7,5%), а спрос со стороны инвесторов высокий, подытожил Трубачев.
«ПР-лизинг» занимает деньги на долговом рынке уже в пятый раз с 2018 г., рассказал «Ведомостям» генеральный директор компании Айрат Фаткуллин. Деньги от нового займа в первую очередь пойдут на финансирование новых лизинговых сделок, а также на замещение более дорогих обязательств. Этот выпуск был зарегистрирован на Мосбирже еще в июле 2022 г., но размещается именно сейчас, потому что компания видит устойчивый спрос на лизинг, который нужно фондировать, добавил Фаткуллин.
Лизинговые компании – одни из самых активных участников рынка облигаций, отметил аналитик «Финама» Алексей Козлов: они занимают 2-е место после банков по количеству выпусков в обращении, а в сегменте ВДО – «уверенное» 1-е место. Сейчас в обращении находятся выпуски облигаций 31 лизинговой компании номинальной стоимостью около 500 млрд руб., примерно 40% общего объема занимают бонды Государственной транспортной лизинговой компании. Доходность выпусков лизингодателей находится в диапазоне 8–16%, подсчитал аналитик Telegram-канала «Мои инвестиции» Станислав Боженко.
С начала года 13 лизинговых компаний осуществили 15 биржевых выпусков облигаций на общую сумму 18,4 млрд руб., среди них «Интерлизинг», «Элемент лизинг», «Роял капитал», «Эконом лизинг», «Роделен», «Соби-лизинг», «Лизинг-трейд» и «Пионер-лизинг». Крупнейшее размещение – мартовский выпуск «Балтийского лизинга» объемом 5 млрд руб.
Чего ищет лизинг
Лизинговые компании в России делятся на две категории. Компании первой из них входят в банковские группы и, соответственно, имеют доступ к льготному банковскому кредитованию как основному источнику фондирования. Вторая группа – небанковские лизинговые компании, у которых важное место в фондировании занимают облигационные заемные средства, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Калянов.
Крупные эмитенты вроде «РЕСО-лизинга», «Балтийского лизинга» и «Европлана» приходят на долговой рынок главным образом с целью диверсификации источников заимствований, а более мелкие ищут на нем возможность привлечь беззалоговые денежные средства, считает Боженко. Например, у «МСБ-лизинга» и «ПР-лизинга» больше половины лизингового портфеля находится в залоге по кредитам, отметил аналитик.
Рэнкинг лизинговых компаний
По итогам 2022 г. «Европлан» занимает 5-е место в рэнкинге лизинговых компаний России агентства «Эксперт РА» по объему нового бизнеса (134,06 млрд руб.), «Балтийский лизинг» – 6-е место (107,19 млрд руб.), «РЕСО-лизинг» – 8-е место (71,27 млрд руб.). Остальные компании более мелкие: «ПР-лизинг» занимает 35-е место в рэнкинге (3,285 млрд руб.), «Аренза-про» – 72-е место (881 млн руб.), «МСБ-лизинг» – 77-е место (724 млн руб.).
Основной источник фондирования лизинговых компаний – банковское кредитование с обеспечением, отметил руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс капитала» Алексей Булгаков. Но облигационные займы имеют большой потенциал опередить банковское кредитование в структуре заимствований лизинговых компаний, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Советкина. Облигации – более простой способ привлечения новых заимствований и рефинансирования текущих долгов, уверена она: основное преимущество бондов в сравнении с банковским кредитованием – отсутствие зависимости параметров заключаемых лизинговых сделок (объемы, сроки, залоговое обременение) от условий банка-кредитора.
Козлов указал на большую гибкость облигаций в сравнении с банковскими кредитами: не требуется залоговое обеспечение, отсутствуют жесткие ковенанты (обязательства совершить или воздержаться от совершения какого-либо действия), а привлеченные средства можно использовать на любые цели.
Июньский спрос
Благоприятное окно для выхода на рынок облигаций сформировалось, полагает директор департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Денис Тулинов. Стабилизация доходностей государственных облигаций и корпоративных бондов «голубых фишек» способствует повышению спроса инвесторов на бумаги второго и третьего эшелонов, объясняет эксперт. Кроме того, наблюдается рост объемов нового бизнеса в лизинговой отрасли и приток розничных инвесторов на рынок, которые традиционно проявляют интерес к облигациям лизинговых компаний. По мнению Тулинова, эти факторы влияют на ставки по облигациям для лизинговых компаний, делая их более привлекательными для компаний по сравнению с банковскими кредитами.
Лизинговые компании торопятся занять деньги в преддверии ожидаемого роста процентных ставок во втором полугодии, полагает Боженко. 9 июня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, но ужесточил сигнал – теперь регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Соответственно, рост ключевой ставки повысит стоимость фондирования, пояснил Калянов.
Компании потратят деньги, привлеченные на долговом рынке, либо на покупку объектов лизинга, либо на рефинансирование текущих займов, считает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокера» Максим Чернега. Компании этого сектора продолжат привлекать новое финансирование на долговом рынке в течение 2023 г., но будут ли среди них новые имена – большой вопрос, добавил эксперт. У лизинговых компаний после введения западных санкций есть спрос на приобретение дорогостоящего имущества (спецтехника, машины, оборудование, самолеты и т. п.), отметил Калянов.
Советкина считает, что до конца года долговой рынок с высокой вероятностью пополнится новыми выпусками лизинговых компаний. Козлов уверен, что среди них будут выпуски крупных игроков. Тулинов ожидает в том числе повторных размещений облигаций эмитентов, которые уже выходили на рынок в 2023 г.
«Ведомости» направили запрос в «РЕСО-лизинг», «Балтийский лизинг» и «Аренза-про».