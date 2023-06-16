Шесть лизинговых компаний готовятся разместить облигации на Мосбирже

«ПР-лизинг» занимает деньги на долговом рынке уже в пятый раз с 2018 г., рассказал «Ведомостям» генеральный директор компании Айрат Фаткуллин. Деньги от нового займа в первую очередь пойдут на финансирование новых лизинговых сделок, а также на замещение более дорогих обязательств. Этот выпуск был зарегистрирован на Мосбирже еще в июле 2022 г., но размещается именно сейчас, потому что компания видит устойчивый спрос на лизинг, который нужно фондировать, добавил Фаткуллин.