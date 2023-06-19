Кто реанимирует российский рынок IPO

Фондовый рынок сегодня не может выполнять свою основную функцию – привлекать капитал, потому что цены на нем «абсурдно низкие», заявил в ходе выступления первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Фактически финансирование экономики за счет акционерного капитала сейчас невозможно, убежден он.