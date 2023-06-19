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Кто реанимирует российский рынок IPO

Размещения будут нишевыми, пока институционалы «всего боятся», считают участники рынка
Артем Кульша
Максим Богодвид / Фотохост-агентство РИА Новости

Российский рынок IPO (первичное публичное размещение акций) становится «нишевым»: средний объем размещений будет меньше докризисных значений, а размещаться будут компании, которые понятны розничным инвесторам. Такие заявления прозвучали со стороны банкиров и представителей Мосбиржи на тематической сессии в рамках ПМЭФа 16 июня.

Фондовый рынок сегодня не может выполнять свою основную функцию – привлекать капитал, потому что цены на нем «абсурдно низкие», заявил в ходе выступления первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Фактически финансирование экономики за счет акционерного капитала сейчас невозможно, убежден он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных