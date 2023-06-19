Кто реанимирует российский рынок IPO

Кто реанимирует российский рынок IPOРазмещения будут нишевыми, пока институционалы «всего боятся», считают участники рынка
Российский рынок IPO (первичное публичное размещение акций) становится «нишевым»: средний объем размещений будет меньше докризисных значений, а размещаться будут компании, которые понятны розничным инвесторам. Такие заявления прозвучали со стороны банкиров и представителей Мосбиржи на тематической сессии в рамках ПМЭФа 16 июня.
Фондовый рынок сегодня не может выполнять свою основную функцию – привлекать капитал, потому что цены на нем «абсурдно низкие», заявил в ходе выступления первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Фактически финансирование экономики за счет акционерного капитала сейчас невозможно, убежден он.
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