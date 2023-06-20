Обороты на рынке фьючерсов и опционов не восстановились к докризисным уровням

Срочный рынок, на котором торгуются фьючерсы и опционы, остается единственной секцией Мосбиржи, где объем торгов так и не восстановился к докризисным значениям, обратили внимание «Ведомости». С февраля 2022 г. к маю 2023 г. средний ежемесячный объем торгов в этом сегменте рухнул почти в 3 раза до 4,622 трлн руб., находясь в диапазоне 2,3–6,4 трлн руб. В течение 2021 г. и в январе – феврале 2022 г. средние значения на срочном рынке Мосбиржи составляли 13,69 трлн руб., диапазон – 10,368–17,727 трлн руб.