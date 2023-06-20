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Обороты на рынке фьючерсов и опционов не восстановились к докризисным уровням

Ситуация не изменится, пока на рынок не придут институциональные инвесторы, считают эксперты
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Срочный рынок, на котором торгуются фьючерсы и опционы, остается единственной секцией Мосбиржи, где объем торгов так и не восстановился к докризисным значениям, обратили внимание «Ведомости». С февраля 2022 г. к маю 2023 г. средний ежемесячный объем торгов в этом сегменте рухнул почти в 3 раза до 4,622 трлн руб., находясь в диапазоне 2,3–6,4 трлн руб. В течение 2021 г. и в январе – феврале 2022 г. средние значения на срочном рынке Мосбиржи составляли 13,69 трлн руб., диапазон – 10,368–17,727 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных