На российский долговой рынок вышла компания китайского происхождения

Спрос на услуги маркетплейса QIFA будет достаточно высоким, чтобы компания могла расти запланированными темпами, считает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын: спрос на китайскую обувь, рюкзаки, сумки и чемоданы остается стабильным в течение десятилетий и предприниматели, которые хотели бы открыть собственный бизнес по торговле этими товарами, есть в каждом городе. В то же время у инвесторов больше интереса к гипотетическим IPO маркетплейсов типа Wildberries или «Яндекс.Маркет», поскольку их оборот на два порядка выше. Но если через три года российский фондовый рынок привыкнет к IPO компаний среднего размера, а QIFA благополучно расплатится по облигациям, то размещение акций компании станет вполне возможным, резюмирует Делицын.