На российский долговой рынок вышла компания китайского происхождения

На российский долговой рынок вышла компания китайского происхожденияСпрос на бумаги маркетплейса QIFA превысил предложение в 2 раза
Российско-китайский b2b-маркетплейс QIFA вышел на долговой рынок: АО «Кифа» закрыла книгу заявок на дебютный выпуск трехлетних облигаций на Мосбирже и привлекла 200 млн руб. под 14,5% (купон квартальный), сообщил эмитент на сайте раскрытия. Это первое размещение на Мосбирже облигаций компанией китайского происхождения.
Книга заявок заполнилась за первый день, сообщил представитель «Кифы», техническое размещение пройдет 26 июня. Основной спрос обеспечили розничные инвесторы, он превысил предложение в 2 раза, рассказала заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала корпоративно-инвестиционного банка БКС Наталья Виноградова. БКС выступил организатором выпуска, он вошел в третий уровень листинга. НРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB+(ru).
Оферта по бондам не предусмотрена, погашение номинала будет проходить амортизационными частями: 20% от номинала в дату выплаты четвертого купона, 30% – восьмого купона, 50% – в дату погашения.
Основателем QIFA и председателем совета директоров «Кифы» является Сунь Тяньшу. АО зарегистрировано в 2013 г. и занимается оптовой торговлей потребительских товаров с помощью российско-китайской цифровой платформы QIFA с фокусом на внешнеэкономическую деятельность. Площадка работает в секторе b2b и напрямую соединяет поставщиков и покупателей на территории стран ЕАЭС и КНР.
«Кифа» также планирует провести IPO на Мосбирже, приводятся в сообщении компании слова заместителя председателя совета директоров Кайла Шостака.
За последние четыре года активы «Кифы» по МСФО выросли в 4,8 раза до 817,02 млн руб., выручка – почти вдвое до 3,3 млрд руб. По итогам 2022 г. прибыль составила 67,9 млн руб. и выросла на 40% год к году, тогда как в 2019 г. показатель был отрицательный, следует из отчетности. При сохранении текущей динамики по результатам 2023 г. компания ожидает роста выручки почти до 5 млрд руб., а чистой прибыли – до 262,8 млн руб., приводятся в сообщении эмитента слова Тяньшу.
Доходность в 14,5% заинтересовала розничных инвесторов, но сам выпуск скорее относится к высокодоходным облигациям (ВДО; наиболее рисковый сегмент долгового рынка. – «Ведомости»), говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Стремительный рост бизнеса QIFA делает его неплохим кандидатом на IPO, так как инвесторы находятся в постоянном поиске акций роста, полагает он.
Спрос на услуги маркетплейса QIFA будет достаточно высоким, чтобы компания могла расти запланированными темпами, считает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын: спрос на китайскую обувь, рюкзаки, сумки и чемоданы остается стабильным в течение десятилетий и предприниматели, которые хотели бы открыть собственный бизнес по торговле этими товарами, есть в каждом городе. В то же время у инвесторов больше интереса к гипотетическим IPO маркетплейсов типа Wildberries или «Яндекс.Маркет», поскольку их оборот на два порядка выше. Но если через три года российский фондовый рынок привыкнет к IPO компаний среднего размера, а QIFA благополучно расплатится по облигациям, то размещение акций компании станет вполне возможным, резюмирует Делицын.