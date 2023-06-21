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Инвесторы увидели угрозу институту досрочного погашения облигаций

Они просят ЦБ разъяснить позицию относительно такого права у кредиторов
Артем Кульша
Начиная с 2021 г. «Россети» не публикуют финансовую отчетность по МСФО в целях защиты интересов компании, а также во избежание санкций / Евгений Разумный / Ведомости

Российские инвесторы испугались позиции Банка России о том, что при рассмотрении споров о досрочном погашении облигаций в связи с реорганизацией компании следует учитывать ее финансовое состояние – это позволит эмитенту исполнять обязательства по своему усмотрению, что ставит под угрозу весь институт оферт по облигациям (право на досрочное погашение). Об этом говорится в письме председателя Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Алексея Афонина первому зампреду ЦБ Владимиру Чистюхину (есть у «Ведомостей»).

Конфликт вокруг оферты по облигациям «Россетей» возник после того, как в сентябре 2022 г. компанию присоединили к Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС). Держатели бондов «Россетей» пошли судиться с компанией за право досрочного погашения по номинальной стоимости, которое закреплено п. 2 ст. 60 Гражданского кодекса (ГК). Во многих случаях цена номинала выше стоимости бумаг на вторичном рынке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных