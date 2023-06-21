Инвесторы увидели угрозу институту досрочного погашения облигаций

Российские инвесторы испугались позиции Банка России о том, что при рассмотрении споров о досрочном погашении облигаций в связи с реорганизацией компании следует учитывать ее финансовое состояние – это позволит эмитенту исполнять обязательства по своему усмотрению, что ставит под угрозу весь институт оферт по облигациям (право на досрочное погашение). Об этом говорится в письме председателя Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Алексея Афонина первому зампреду ЦБ Владимиру Чистюхину (есть у «Ведомостей»).