На российском рынке появится первый инвестфонд на замещающие облигации

На российском рынке появится первый инвестфонд на замещающие облигацииЗапустить его готовится «Тинькофф», но другие управляющие с этим не спешат
Управляющая компания (УК) «Тинькофф капитал» согласовала с Банком России создание закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ), который будет инвестировать в замещающие облигации. Соответствующая информация появилась в реестре ПИФов ЦБ, обратили внимание «Ведомости». Создание продукта подтвердил представитель УК. Этот фонд станет первым, ориентированным на инвестиции исключительно в этот тип бондов.
Формирование ЗПИФа начнется в ближайшее время и, как ожидается, завершится в первой половине июля, рассказывает представитель «Тинькофф капитала». Фонд будет инвестировать в лучшие замещающие облигации, торгующиеся на Мосбирже, а отбирать их будет управляющий, сообщил он. Планируется, что после окончания формирования фонд пройдет процедуру листинга на бирже и будет доступен только для квалифицированных инвесторов.