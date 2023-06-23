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На российском рынке появится первый инвестфонд на замещающие облигации

Запустить его готовится «Тинькофф», но другие управляющие с этим не спешат
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Управляющая компания (УК) «Тинькофф капитал» согласовала с Банком России создание закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ), который будет инвестировать в замещающие облигации. Соответствующая информация появилась в реестре ПИФов ЦБ, обратили внимание «Ведомости». Создание продукта подтвердил представитель УК. Этот фонд станет первым, ориентированным на инвестиции исключительно в этот тип бондов.

Формирование ЗПИФа начнется в ближайшее время и, как ожидается, завершится в первой половине июля, рассказывает представитель «Тинькофф капитала». Фонд будет инвестировать в лучшие замещающие облигации, торгующиеся на Мосбирже, а отбирать их будет управляющий, сообщил он. Планируется, что после окончания формирования фонд пройдет процедуру листинга на бирже и будет доступен только для квалифицированных инвесторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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