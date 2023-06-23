На российском рынке появится первый инвестфонд на замещающие облигации

Формирование ЗПИФа начнется в ближайшее время и, как ожидается, завершится в первой половине июля, рассказывает представитель «Тинькофф капитала». Фонд будет инвестировать в лучшие замещающие облигации, торгующиеся на Мосбирже, а отбирать их будет управляющий, сообщил он. Планируется, что после окончания формирования фонд пройдет процедуру листинга на бирже и будет доступен только для квалифицированных инвесторов.