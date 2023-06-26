Куда инвестируют богатые россияне

Инвесторы привыкли к новым реалиям, а российские эмитенты к ним приспособились, объясняет руководитель отдела по работе с крупным частным капиталом УК «Первая» Наталья Кремлева, в итоге и те и другие органично осваивают новые возможности рынка. Эксперт отмечает органический прирост базы хайнетов (High Net Worth Individuals, состояние – более $1 млн) и ультрахайнетов (Ultra High Net Worth Individuals, более $30 млн) в УК, а также приток активов клиентов из-за рубежа на фоне усиления санкционных мер к россиянам со стороны западных банков и брокеров.