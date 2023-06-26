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Куда инвестируют богатые россияне

В фокусе внимания – отечественный рынок
Инга Сангалова
Getty Images

Численность состоятельных клиентов растет с начала 2023 г., отмечают представители опрошенных «Ведомостями» подразделений private banking крупнейших российских банков и управляющих компаний (УК).

Инвесторы привыкли к новым реалиям, а российские эмитенты к ним приспособились, объясняет руководитель отдела по работе с крупным частным капиталом УК «Первая» Наталья Кремлева, в итоге и те и другие органично осваивают новые возможности рынка. Эксперт отмечает органический прирост базы хайнетов (High Net Worth Individuals, состояние – более $1 млн) и ультрахайнетов (Ultra High Net Worth Individuals, более $30 млн) в УК, а также приток активов клиентов из-за рубежа на фоне усиления санкционных мер к россиянам со стороны западных банков и брокеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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