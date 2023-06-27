Аналитики ожидают возврата металлургов к дивидендам в 2023 г.Показатели компаний улучшаются, больше шансов возобновить выплаты у черной металлургии
Крупнейшие российские горно-металлургические компании могут вернуться к выплате дивидендов в следующие 12 месяцев, а потенциальная доходность выплат составит 6–10%. Такой прогноз дает инвесткомпания «Атон» в презентации новой стратегии на рынке акций (есть у «Ведомостей»).
Год на перестройку
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