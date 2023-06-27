Аналитики ожидают возврата металлургов к дивидендам в 2023 г.

Крупнейшие российские горно-металлургические компании могут вернуться к выплате дивидендов в следующие 12 месяцев, а потенциальная доходность выплат составит 6–10%. Такой прогноз дает инвесткомпания «Атон» в презентации новой стратегии на рынке акций (есть у «Ведомостей»).