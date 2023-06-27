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Аналитики ожидают возврата металлургов к дивидендам в 2023 г.

Показатели компаний улучшаются, больше шансов возобновить выплаты у черной металлургии
Артем Кульша
Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейшие российские горно-металлургические компании могут вернуться к выплате дивидендов в следующие 12 месяцев, а потенциальная доходность выплат составит 6–10%. Такой прогноз дает инвесткомпания «Атон» в презентации новой стратегии на рынке акций (есть у «Ведомостей»).

Год на перестройку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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