Газета
Инвестиции Эксклюзивно по подписке

Долгосрочным инвесторам следует ставить на фондовые рынки развивающихся стран

Перспективнее остальных выглядят рынки России, Китая и Индии
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

Капитализация фондового рынка развивающихся стран (EM) будет расти быстрее капитализации рынка США и других развитых регионов (DM), следует из прогноза Goldman Sachs (GS). В 2050 г. пятью крупнейшими экономиками мира будут Китай, США, Индия, Индонезия и Германия. К 2075 г. Индия обгонит Штаты и войдет в топ-3 экономик мира вместе с Китаем и США.

Доля EM на мировом рынке вырастет с текущих 27 до 35% в 2030 г., до 47% – в 2050 г. и до 55% – в 2075 г., считают в GS. Сильнее остальных вырастет доля рынка Индии – с чуть менее 3% в 2022 г. до 8% в 2050 г. и до 12% в 2075 г. Это отражает благоприятные демографические перспективы и быстрый рост ВВП на душу населения. Доля Китая вырастет с 10 до 15% к 2050 г. Но на фоне замедления роста, обусловленного демографическими факторами, к 2075 г. она снизится до 13%. Рыночная капитализация EM будет расти быстрее, чем на развитых рынках. К концу десятилетия доля США на мировом рынке акций упадет с 42% в 2022 г. до 35%, до 27% – в 2050 г. и до 22% – в 2075 г.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных