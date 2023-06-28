Долгосрочным инвесторам следует ставить на фондовые рынки развивающихся стран

Доля EM на мировом рынке вырастет с текущих 27 до 35% в 2030 г., до 47% – в 2050 г. и до 55% – в 2075 г., считают в GS. Сильнее остальных вырастет доля рынка Индии – с чуть менее 3% в 2022 г. до 8% в 2050 г. и до 12% в 2075 г. Это отражает благоприятные демографические перспективы и быстрый рост ВВП на душу населения. Доля Китая вырастет с 10 до 15% к 2050 г. Но на фоне замедления роста, обусловленного демографическими факторами, к 2075 г. она снизится до 13%. Рыночная капитализация EM будет расти быстрее, чем на развитых рынках. К концу десятилетия доля США на мировом рынке акций упадет с 42% в 2022 г. до 35%, до 27% – в 2050 г. и до 22% – в 2075 г.