Аналитики ждут от МТС и «Ростелекома» стабильных дивидендов

Акции МТС завершили основную торговую сессию в среду, 28 июня, с дивидендным гэпом больше 12%. 27 июня было последним днем, когда акции можно было купить с дивидендами; компания выплатит инвесторам по итогам 2022 г. 34,29 руб. на акцию (дивдоходность – 9,7%). Панарин и Лазаричевa ожидают, что МТС продолжит платить дивиденды по итогам следующих трех лет. Потенциальная доходность выплат по итогам 2023 г. составит 10,5% (саму выплату аналитики ожидают в середине следующего года), по итогам 2024 г. – 11,3%, а 2025 г. – 12,2%.