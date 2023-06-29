Аналитики ждут от МТС и «Ростелекома» стабильных дивидендов

Аналитики ждут от МТС и «Ростелекома» стабильных дивидендовСтабильность телекомбизнеса и активное развитие цифровых услуг позволят им вознаградить инвесторов
МТС продолжит платить дивиденды за каждый год вплоть до 2025 г., «Ростелеком» заплатит по итогам 2022–2024 гг. Такой прогноз сделали аналитики «Ренессанс капитала» Кирилл Панарин и Марьяна Лазаричевa в отчете «Российские телекомы. Для тех, кто ценит стабильность» (есть у «Ведомостей»).
Финтех и экосистема
Акции МТС завершили основную торговую сессию в среду, 28 июня, с дивидендным гэпом больше 12%. 27 июня было последним днем, когда акции можно было купить с дивидендами; компания выплатит инвесторам по итогам 2022 г. 34,29 руб. на акцию (дивдоходность – 9,7%). Панарин и Лазаричевa ожидают, что МТС продолжит платить дивиденды по итогам следующих трех лет. Потенциальная доходность выплат по итогам 2023 г. составит 10,5% (саму выплату аналитики ожидают в середине следующего года), по итогам 2024 г. – 11,3%, а 2025 г. – 12,2%.