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Аналитики ждут от МТС и «Ростелекома» стабильных дивидендов

Стабильность телекомбизнеса и активное развитие цифровых услуг позволят им вознаградить инвесторов
Артем Кульша
Денис Гришкин / Ведомости

МТС продолжит платить дивиденды за каждый год вплоть до 2025 г., «Ростелеком» заплатит по итогам 2022–2024 гг. Такой прогноз сделали аналитики «Ренессанс капитала» Кирилл Панарин и Марьяна Лазаричевa в отчете «Российские телекомы. Для тех, кто ценит стабильность» (есть у «Ведомостей»).

Финтех и экосистема

Акции МТС завершили основную торговую сессию в среду, 28 июня, с дивидендным гэпом больше 12%. 27 июня было последним днем, когда акции можно было купить с дивидендами; компания выплатит инвесторам по итогам 2022 г. 34,29 руб. на акцию (дивдоходность – 9,7%). Панарин и Лазаричевa ожидают, что МТС продолжит платить дивиденды по итогам следующих трех лет. Потенциальная доходность выплат по итогам 2023 г. составит 10,5% (саму выплату аналитики ожидают в середине следующего года), по итогам 2024 г. – 11,3%, а 2025 г. – 12,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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