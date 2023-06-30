«ИКС холдинг» планирует в 2024 году разместить облигации и затем выйти на IPO

«ИКС холдинг» планирует в 2024 году разместить облигации и затем выйти на IPOС учетом ухода западных конкурентов обе идеи эксперты считают привлекательными для инвесторов
Одна из крупнейших российских IT-групп, «ИКС холдинг» (хранение и передача данных, информационная безопасность), рассматривает возможность размещения первого выпуска облигаций на Московской бирже уже в 2024 г., также в компании обсуждается выход на IPO (первичное размещение акций). Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к компании. Эту информацию подтвердила заместитель генерального директора «ИКС холдинга» по финансам и казначейству Наталия Забавина.
Сейчас у холдинга есть несколько ключевых банков – партнеров по кредитованию – Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ, сказала Забавина: холдинг использует возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств по мере необходимости. По ее словам, менеджмент компании задумывается о смене политики: холдинг взял курс на сокращение кредитной нагрузки и планирует заместить ее другими финансовыми инструментами – облигациями и акциями. Причина – у компании в активной фазе находится много масштабных проектов-тяжеловесов, для которых стоит рассмотреть возможности дополнительного финансирования, добавила Забавина.