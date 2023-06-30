«ИКС холдинг» планирует в 2024 году разместить облигации и затем выйти на IPO

Сейчас у холдинга есть несколько ключевых банков – партнеров по кредитованию – Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ, сказала Забавина: холдинг использует возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств по мере необходимости. По ее словам, менеджмент компании задумывается о смене политики: холдинг взял курс на сокращение кредитной нагрузки и планирует заместить ее другими финансовыми инструментами – облигациями и акциями. Причина – у компании в активной фазе находится много масштабных проектов-тяжеловесов, для которых стоит рассмотреть возможности дополнительного финансирования, добавила Забавина.