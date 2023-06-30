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«ИКС холдинг» планирует в 2024 году разместить облигации и затем выйти на IPO

С учетом ухода западных конкурентов обе идеи эксперты считают привлекательными для инвесторов
Михаил Кузнецов
vk.com/xholding_ru

Одна из крупнейших российских IT-групп, «ИКС холдинг» (хранение и передача данных, информационная безопасность), рассматривает возможность размещения первого выпуска облигаций на Московской бирже уже в 2024 г., также в компании обсуждается выход на IPO (первичное размещение акций). Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к компании. Эту информацию подтвердила заместитель генерального директора «ИКС холдинга» по финансам и казначейству Наталия Забавина.

Сейчас у холдинга есть несколько ключевых банков – партнеров по кредитованию – Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ, сказала Забавина: холдинг использует возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств по мере необходимости. По ее словам, менеджмент компании задумывается о смене политики: холдинг взял курс на сокращение кредитной нагрузки и планирует заместить ее другими финансовыми инструментами – облигациями и акциями. Причина – у компании в активной фазе находится много масштабных проектов-тяжеловесов, для которых стоит рассмотреть возможности дополнительного финансирования, добавила Забавина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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