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Владелец старейшей в России сети ломбардов намерен провести IPO до конца года

Спрос на акции «Мосгорломбарда» будет зависеть от финансовых результатов и дивидендной политики компании
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Материнская компания старейшей российской сети ломбардов «Мосгорломбард», АО «МГКЛ» (далее – «Мосгорломбард»), активно готовится к IPO (первичное публичное размещение акций). Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор материнской компании Алексей Лазутин. По его словам, размещение состоится в этом году «с высокой вероятностью». «Пока мы не можем раскрыть детали размещения в связи с определенными ограничениями отдельных нормативно-правовых актов, но в дальнейшем будем оперативно делиться информацией со всеми заинтересованными сторонами», – добавил Лазутин.

«Мосгорломбард» может стать первым российским ломбардом, акции которого обращаются на бирже. Согласно данным Государственного реестра ломбардов, в России действуют 1920 ломбардов. «Мосгорломбард» владеет пятью операционными дочерними компаниями, в том числе включенными в Государственный реестр ломбардов «Авто-ломбард эквивалент» и «Ломбард платинум». Сам «Мосгорломбард» вышел из реестра, чтобы получить возможность заниматься другими видами деятельности, которые запрещены законом о ломбардах, рассказал представитель компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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