Владелец старейшей в России сети ломбардов намерен провести IPO до конца года

Владелец старейшей в России сети ломбардов намерен провести IPO до конца годаСпрос на акции «Мосгорломбарда» будет зависеть от финансовых результатов и дивидендной политики компании
Материнская компания старейшей российской сети ломбардов «Мосгорломбард», АО «МГКЛ» (далее – «Мосгорломбард»), активно готовится к IPO (первичное публичное размещение акций). Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор материнской компании Алексей Лазутин. По его словам, размещение состоится в этом году «с высокой вероятностью». «Пока мы не можем раскрыть детали размещения в связи с определенными ограничениями отдельных нормативно-правовых актов, но в дальнейшем будем оперативно делиться информацией со всеми заинтересованными сторонами», – добавил Лазутин.
«Мосгорломбард» может стать первым российским ломбардом, акции которого обращаются на бирже. Согласно данным Государственного реестра ломбардов, в России действуют 1920 ломбардов. «Мосгорломбард» владеет пятью операционными дочерними компаниями, в том числе включенными в Государственный реестр ломбардов «Авто-ломбард эквивалент» и «Ломбард платинум». Сам «Мосгорломбард» вышел из реестра, чтобы получить возможность заниматься другими видами деятельности, которые запрещены законом о ломбардах, рассказал представитель компании.