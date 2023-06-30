Владелец старейшей в России сети ломбардов намерен провести IPO до конца года

Материнская компания старейшей российской сети ломбардов «Мосгорломбард», АО «МГКЛ» (далее – «Мосгорломбард»), активно готовится к IPO (первичное публичное размещение акций). Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор материнской компании Алексей Лазутин. По его словам, размещение состоится в этом году «с высокой вероятностью». «Пока мы не можем раскрыть детали размещения в связи с определенными ограничениями отдельных нормативно-правовых актов, но в дальнейшем будем оперативно делиться информацией со всеми заинтересованными сторонами», – добавил Лазутин.