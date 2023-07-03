«Тинькофф», МКБ и «Домодедово» планируют выпустить замещающие облигации

У МКБ девять выпусков еврооблигаций, в том числе два бессрочных, первый из которых, объемом $700 млн, размещен в 2017 г. (купон – 8,9%), второй, на $350 млн, – в 2021 г. (купон – 7,6%). Из остальных семи выпусков самый ранний был размещен в 2014 г.: объем – 5 млрд руб., погашение в 2025 г., купон – 16,5%. Еще один выпуск обращается с 2017 г.: объем – $600 млн, погашение в 2027 г., купон – 7,5%. В 2019 г. банк сделал два выпуска еврооблигаций: первый, на 500 млн евро, с погашением в феврале 2024 г. (купон – 5,15%), второй – на $500 млн, погашение в июне 2024 г. (купон – 7,1%). В 2020 г. МКБ разместил выпуск еврооблигаций на $600 млн, погашение в 2025 г., купон – 4,7%. В 2021 г. – еще два выпуска: на 600 млн евро (погашение в 2026 г., купон – 3,1%) и на $500 млн (погашение в 2026 г., купон – 3,8%).