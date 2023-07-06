Как инвестируют квалифицированные инвесторы

Свыше 80% квалифицированных инвесторов активно вкладываются в российский бизнес, следует из исследования БКС. При этом все они предпочитают инвестировать в голубые фишки российского фондового рынка. Тренд подтверждают представители других крупных брокеров – «Тинькофф инвестиций», ВТБ, «Финама» и РСХБ (доля опытных клиентов от общей базы – менее 10%, уточнил представитель). Данные собраны по итогам первого полугодия 2023 г.