Газета
Инвестиции Эксклюзивно по подписке

Российский рынок муниципальных бондов сжимается в отсутствие новых выпусков

Эксперты не ожидают роста, так как потенциальным эмитентам выгоднее бюджетные кредиты
Артем Кульша
Снижение объема рынка в июне объясняется погашением двух выпусков облигаций – Нижегородской и Томской областей / Максим Стулов / Ведомости

Среди российских рынков облигаций лишь сектор муниципальных бондов не вырос по итогам июня, обратили внимание «Ведомости». Объем этого сегмента долгового рынка снизился месяц к месяцу на 1,88% до 887,05 млрд руб. Год к году падение составило 7,69%. Муниципальные облигации (также их называют субфедеральными и региональными) выпускают субъекты Российской Федерации и муниципалитеты (муниципальные районы и округа, сельские и городские поселения). По данным Cbonds, в обращении в России находится 122 выпуска таких бондов.

Снижение объема рынка в июне объясняется погашением двух выпусков облигаций – Нижегородской области объемом 10 млрд руб. и Томской области объемом 7 млрд руб., а также отсутствием новых размещений, говорит аналитик «Ингосстрах-инвестиций» Кирилл Горбунов. Другие эксперты не ожидают роста объема этого рынка в ближайшее время, так как бюджетные кредиты выгоднее потенциальным эмитентам.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных