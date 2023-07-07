Российский рынок муниципальных бондов сжимается в отсутствие новых выпусков

Российский рынок муниципальных бондов сжимается в отсутствие новых выпусковЭксперты не ожидают роста, так как потенциальным эмитентам выгоднее бюджетные кредиты
Среди российских рынков облигаций лишь сектор муниципальных бондов не вырос по итогам июня, обратили внимание «Ведомости». Объем этого сегмента долгового рынка снизился месяц к месяцу на 1,88% до 887,05 млрд руб. Год к году падение составило 7,69%. Муниципальные облигации (также их называют субфедеральными и региональными) выпускают субъекты Российской Федерации и муниципалитеты (муниципальные районы и округа, сельские и городские поселения). По данным Cbonds, в обращении в России находится 122 выпуска таких бондов.
Снижение объема рынка в июне объясняется погашением двух выпусков облигаций – Нижегородской области объемом 10 млрд руб. и Томской области объемом 7 млрд руб., а также отсутствием новых размещений, говорит аналитик «Ингосстрах-инвестиций» Кирилл Горбунов. Другие эксперты не ожидают роста объема этого рынка в ближайшее время, так как бюджетные кредиты выгоднее потенциальным эмитентам.