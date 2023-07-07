Российский рынок муниципальных бондов сжимается в отсутствие новых выпусков

Среди российских рынков облигаций лишь сектор муниципальных бондов не вырос по итогам июня, обратили внимание «Ведомости». Объем этого сегмента долгового рынка снизился месяц к месяцу на 1,88% до 887,05 млрд руб. Год к году падение составило 7,69%. Муниципальные облигации (также их называют субфедеральными и региональными) выпускают субъекты Российской Федерации и муниципалитеты (муниципальные районы и округа, сельские и городские поселения). По данным Cbonds, в обращении в России находится 122 выпуска таких бондов.