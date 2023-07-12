Юристы оценили вероятность пересмотра сделки по выкупу еврооблигаций Veon

Председатель правления «Согаза» (бондами владеет «Согаз-жизнь») Антон Устинов обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову в конце июня с просьбой разработать меры по обеспечению прав держателей еврооблигаций, писал ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием этого документа. Из-за санкций против НРД выплаты Veon по бондам не доходили до держателей, права которых учитываются в российской инфраструктуре. Решение вопроса с выплатами российским инвесторам стало условием согласования властями сделки по продаже холдингом «Вымпелкома» местному менеджменту. Глава Минцифры Максут Шадаев в феврале говорил, что правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку при условии, что «Вымпелком» выкупит не менее 90% еврооблигаций Veon у российских инвесторов. В феврале – марте «Алор брокер» собирал заявки в интересах «Вымпелкома» с предложением обменять или выкупить восемь выпусков евробондов Veon. Дисконт при выкупе был установлен на уровне от 79,57 до 92,71% в зависимости от выпуска.