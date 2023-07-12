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Юристы оценили вероятность пересмотра сделки по выкупу еврооблигаций Veon

«Согаз» и холдинг могут как урегулировать претензии непублично, так и дойти до суда
Михаил Кузнецов
Максим Стулов и Андрей Гордеев / Ведомости

Весенний выкуп «Вымпелкомом» евробондов нидерландского холдинга Veon мог пройти на нерыночных условиях с дискриминацией российских инвесторов, считают опрошенные «Ведомостями» юристы и адвокаты: о таком риске заявила крупнейшая страховая компания «Согаз» в конце прошлой недели. По мнению экспертов, стороны могут урегулировать эту ситуацию по-разному: договориться непублично, подать иск либо оставить все как есть.

Председатель правления «Согаза» (бондами владеет «Согаз-жизнь») Антон Устинов обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову в конце июня с просьбой разработать меры по обеспечению прав держателей еврооблигаций, писал ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием этого документа. Из-за санкций против НРД выплаты Veon по бондам не доходили до держателей, права которых учитываются в российской инфраструктуре. Решение вопроса с выплатами российским инвесторам стало условием согласования властями сделки по продаже холдингом «Вымпелкома» местному менеджменту. Глава Минцифры Максут Шадаев в феврале говорил, что правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку при условии, что «Вымпелком» выкупит не менее 90% еврооблигаций Veon у российских инвесторов. В феврале – марте «Алор брокер» собирал заявки в интересах «Вымпелкома» с предложением обменять или выкупить восемь выпусков евробондов Veon. Дисконт при выкупе был установлен на уровне от 79,57 до 92,71% в зависимости от выпуска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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