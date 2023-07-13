Капитализация российских акций выросла более чем на четверть с начала года

Капитализация российских акций выросла более чем на четверть с начала годаАкции на Мосбирже продолжат дорожать, но уже не за счет дивидендов, говорят эксперты
Рыночная капитализация акций на Московской бирже к концу июня составила 49,1 трлн руб. свидетельствуют данные торговой площадки за II квартал. Показатель вырос с начала года на 28,53%, а в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. – на 20,34%. Но до уровней 2021 г. стоимость компаний пока не восстановилась: по итогам II квартала в тот год капитализация рынка была 59,8 трлн руб., а на историческом максимуме в III квартале достигала 64,8 трлн руб.
Индекс Мосбиржи с начала года вырос на 32,7% до 2860,3 пункта. За этот период выросли все бумаги, входящие в индекс. Наибольший рост среди них показали расписки Globaltrans (+96,7%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+76,1 и +75% соответственно), акции «Аэрофлота» (+71,9%) и «префы» «Сургутнефтегаза» (+62,8%). Меньше всего выросли бумаги «Норникеля» (+0,4%), UC Rusal (+2,7%), «Газпрома» (+4,8%), МКБ (+5,5%) и «Русгидро» (+8,4%).