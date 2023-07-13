Капитализация российских акций выросла более чем на четверть с начала года

Рыночная капитализация акций на Московской бирже к концу июня составила 49,1 трлн руб. свидетельствуют данные торговой площадки за II квартал. Показатель вырос с начала года на 28,53%, а в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. – на 20,34%. Но до уровней 2021 г. стоимость компаний пока не восстановилась: по итогам II квартала в тот год капитализация рынка была 59,8 трлн руб., а на историческом максимуме в III квартале достигала 64,8 трлн руб.