Clearstream пригрозил клиентам блокировкой российских евробондов

В сообщении депозитарий попросил клиентов уведомлять его об альтернативном платеже (или намерении его зачислить) на счет не в Clearstream по учитываемым в этом депозитарии евробондам. Необходимо назвать сумму, валюту, дату получения платежа и личность держателей бумаг, в отношении которых выплата совершена. Clearstream хочет, с одной стороны, избежать двойного платежа в этом сценарии, но одновременно с этим не говорит, является ли этот платеж исполнением обязательств или нет.