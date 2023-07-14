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Clearstream пригрозил клиентам блокировкой российских евробондов

Так депозитарий противодействует неосновательному обогащению держателей бумаг и нарушению санкций
Артем Кульша
HORST GALUSCHKA / dpa Picture-Alliance via AFP

Люксембургский депозитарий Clearstream предупредил клиентов о возможной блокировке на их счетах евробондов, по которым российские компании рассчитываются альтернативными способами – платят в рублях, выкупают бумаги или выпускают замещающие облигации. Информация об этом размещена на сайте Clearstream.

В сообщении депозитарий попросил клиентов уведомлять его об альтернативном платеже (или намерении его зачислить) на счет не в Clearstream по учитываемым в этом депозитарии евробондам. Необходимо назвать сумму, валюту, дату получения платежа и личность держателей бумаг, в отношении которых выплата совершена. Clearstream хочет, с одной стороны, избежать двойного платежа в этом сценарии, но одновременно с этим не говорит, является ли этот платеж исполнением обязательств или нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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