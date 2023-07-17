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Инвесторы меняют голубые фишки на акции второго эшелона

На рынке с уходом иностранных фондов начала меняться парадигма
Артем Кульша
Андрей Гордеев / Ведомости

На российском фондовом рынке формируется новая парадигма: все больше внимания инвесторы уделяют акциям компаний менее ликвидного второго эшелона. Об этом пишет ведущий управляющий активами УК «Атон-менеджмент» Исуф Ацканов в специальной рассылке для клиентов компании (есть у «Ведомостей»).

После ухода зарубежных институциональных инвесторов фокус игроков рынка во многом сместился на компании средней и малой капитализации: в состав этого индекса Мосбиржи входят акции 38 компаний, в том числе АФК «Система», «Самолета», «Мечела», «Белуги», Polymetal, группы «Позитив» и «Сегежи». С конца февраля 2022 г. индекс вырос на 54%. За тот же период индекс голубых фишек прибавил 38%, а главный бенчмарк российского рынка индекс Мосбиржи – 40,2%. С начала 2023 г. индекс средней и малой капитализации вырос на 51,8%, голубых фишек – на 32,3%, а Мосбиржи – на 34% (все индексы включают дивидендную доходность).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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