Инвесторы меняют голубые фишки на акции второго эшелона

После ухода зарубежных институциональных инвесторов фокус игроков рынка во многом сместился на компании средней и малой капитализации: в состав этого индекса Мосбиржи входят акции 38 компаний, в том числе АФК «Система», «Самолета», «Мечела», «Белуги», Polymetal, группы «Позитив» и «Сегежи». С конца февраля 2022 г. индекс вырос на 54%. За тот же период индекс голубых фишек прибавил 38%, а главный бенчмарк российского рынка индекс Мосбиржи – 40,2%. С начала 2023 г. индекс средней и малой капитализации вырос на 51,8%, голубых фишек – на 32,3%, а Мосбиржи – на 34% (все индексы включают дивидендную доходность).