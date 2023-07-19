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Ждать ли коррекции на российском рынке акций

Часть экспертов не ждут спада котировок, но некоторые видят риски перегрева
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Индекс Мосбиржи продолжает преодолевать годовые максимумы, несмотря на все риски. С начала года бенчмарк вырос на 36,16% – по итогам торгов 18 июля он закрепился на уровне 2954,5 пункта. В последний раз индекс достигал этого значения 22 февраля 2022 г. Часть опрошенных «Ведомостями» экспертов пока не ждут серьезной коррекции на фондовом рынке, но некоторые видят признаки перегрева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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