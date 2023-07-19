Ждать ли коррекции на российском рынке акций

Индекс Мосбиржи продолжает преодолевать годовые максимумы, несмотря на все риски. С начала года бенчмарк вырос на 36,16% – по итогам торгов 18 июля он закрепился на уровне 2954,5 пункта. В последний раз индекс достигал этого значения 22 февраля 2022 г. Часть опрошенных «Ведомостями» экспертов пока не ждут серьезной коррекции на фондовом рынке, но некоторые видят признаки перегрева.