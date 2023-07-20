Новый массовый приток денег физлиц в акции возможен не раньше 2024 года

Значительный приток новых средств частных инвесторов в российские акции возможен в первой половине 2024 г., пишут экономисты «Ренессанс капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко («Ведомости» ознакомились с подготовленным аналитиками обзором). Это возможно в отсутствие значимых экономических шоков, в случае начала цикла снижения Банком России ключевой ставки (его они ждут после краткосрочного повышения в 2023 г.), вероятных «предвыборных стимулов» и выхода финансовой отчетности компаний по итогам 2023 г. Впрочем, ощутимый приток возможен в «период дешевого рынка», если реализуются шоки вроде тех, что были в феврале – марте и сентябре 2022 г., после которых розничные инвесторы «подбирали» подешевевшие акции.