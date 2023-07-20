Газета
Инвестиции Эксклюзивно по подписке

Новый массовый приток денег физлиц в акции возможен не раньше 2024 года

Активность на рынке может повыситься благодаря предвыборным стимулам
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Значительный приток новых средств частных инвесторов в российские акции возможен в первой половине 2024 г., пишут экономисты «Ренессанс капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко («Ведомости» ознакомились с подготовленным аналитиками обзором). Это возможно в отсутствие значимых экономических шоков, в случае начала цикла снижения Банком России ключевой ставки (его они ждут после краткосрочного повышения в 2023 г.), вероятных «предвыборных стимулов» и выхода финансовой отчетности компаний по итогам 2023 г. Впрочем, ощутимый приток возможен в «период дешевого рынка», если реализуются шоки вроде тех, что были в феврале – марте и сентябре 2022 г., после которых розничные инвесторы «подбирали» подешевевшие акции.

В ближайшие месяцы Донец и Мелащенко ждут плавного повышения объема частных средств на фондовом рынке на фоне устойчивого роста доходов населения и «фундаментального запаса» для роста цен акций. Но они опасаются, что в ближайшие месяцы активность инвесторов в акции могут сдерживать ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), возможное замедление роста сбережений населения и конкуренция со стороны других активов.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных