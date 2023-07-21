Аналитики «Атона» назвали акции «Газпрома» «фундаментально непривлекательными»Они ждут сильного падения финпоказателей монополиста, но надеются на долгосрочные перспективы
Акции «Газпрома» «фундаментально непривлекательны»: финансовые результаты существенно снизятся в 2023 г., позитивные катализаторы отсутствуют, а вероятность выплаты дивидендов низкая, пишут аналитики «Атона» Андрей Лобазов и Мария Федорова в новом обзоре, с которым ознакомились «Ведомости».
Базовый сценарий брокера предполагает падение выручки «Газпрома» по итогам этого года на 33% до 7,76 трлн руб., чистой прибыли – почти на 60% до 491 млрд руб., показателя EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) – на 48% до 1,87 трлн руб., рентабельности по EBITDA – на 7 п. п. до 24%.
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