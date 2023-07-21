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Аналитики «Атона» назвали акции «Газпрома» «фундаментально непривлекательными»

Они ждут сильного падения финпоказателей монополиста, но надеются на долгосрочные перспективы
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Акции «Газпрома» «фундаментально непривлекательны»: финансовые результаты существенно снизятся в 2023 г., позитивные катализаторы отсутствуют, а вероятность выплаты дивидендов низкая, пишут аналитики «Атона» Андрей Лобазов и Мария Федорова в новом обзоре, с которым ознакомились «Ведомости».

Базовый сценарий брокера предполагает падение выручки «Газпрома» по итогам этого года на 33% до 7,76 трлн руб., чистой прибыли – почти на 60% до 491 млрд руб., показателя EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) – на 48% до 1,87 трлн руб., рентабельности по EBITDA – на 7 п. п. до 24%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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