Аналитики «Атона» назвали акции «Газпрома» «фундаментально непривлекательными»

Базовый сценарий брокера предполагает падение выручки «Газпрома» по итогам этого года на 33% до 7,76 трлн руб., чистой прибыли – почти на 60% до 491 млрд руб., показателя EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) – на 48% до 1,87 трлн руб., рентабельности по EBITDA – на 7 п. п. до 24%.