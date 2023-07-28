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Аналитики «Сбера» советуют акции нефтегаза, флоатеры и замещающие бонды

Они ждут роста индекса Мосбиржи на 35% к концу 2026 года
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Аналитики SberCIB, подразделения Сбербанка, ждут роста индекса Мосбиржи до 4018 пунктов к концу 2026 г. – это на 35% выше текущих значений бенчмарка, а пока советуют покупать акции нефтегазовых компаний, флоатеры и замещающие облигации. Об этом они рассказали на вебинаре, посвященном ослаблению рубля.

По крайней мере до 2028 г. включительно среднегодовая полная доходность (с учетом дивидендов) индекса Мосбиржи будет двузначной, ждет стратег по рынку акций SberCIB Дмитрий Макаров: больше 10% – в этом году, в 2027 и 2028 гг., а в 2024–2026 гг. – больше или около 20%. Росту бенчмарка, считает эксперт, будут способствовать возобновление дивидендных выплат, публикация финансовых показателей, увеличение у инвесторов горизонта планирования и относительно слабый рубль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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