Аналитики «Сбера» советуют акции нефтегаза, флоатеры и замещающие бонды

По крайней мере до 2028 г. включительно среднегодовая полная доходность (с учетом дивидендов) индекса Мосбиржи будет двузначной, ждет стратег по рынку акций SberCIB Дмитрий Макаров: больше 10% – в этом году, в 2027 и 2028 гг., а в 2024–2026 гг. – больше или около 20%. Росту бенчмарка, считает эксперт, будут способствовать возобновление дивидендных выплат, публикация финансовых показателей, увеличение у инвесторов горизонта планирования и относительно слабый рубль.