Аналитики «Сбера» советуют акции нефтегаза, флоатеры и замещающие бонды

Аналитики «Сбера» советуют акции нефтегаза, флоатеры и замещающие бондыОни ждут роста индекса Мосбиржи на 35% к концу 2026 года
Аналитики SberCIB, подразделения Сбербанка, ждут роста индекса Мосбиржи до 4018 пунктов к концу 2026 г. – это на 35% выше текущих значений бенчмарка, а пока советуют покупать акции нефтегазовых компаний, флоатеры и замещающие облигации. Об этом они рассказали на вебинаре, посвященном ослаблению рубля.
По крайней мере до 2028 г. включительно среднегодовая полная доходность (с учетом дивидендов) индекса Мосбиржи будет двузначной, ждет стратег по рынку акций SberCIB Дмитрий Макаров: больше 10% – в этом году, в 2027 и 2028 гг., а в 2024–2026 гг. – больше или около 20%. Росту бенчмарка, считает эксперт, будут способствовать возобновление дивидендных выплат, публикация финансовых показателей, увеличение у инвесторов горизонта планирования и относительно слабый рубль.