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Microsoft разочаровала инвесторов

Им не понравились замедление роста облачного бизнеса и прогнозы на следующий квартал
Инга Сангалова
Максим Стулов / Ведомости

Инвесторы избавляются от акций Microsoft: бумаги упали 26 июля на 3,8% и продолжили снижение 27 июля. Поводом для распродаж послужил отчет IT-гиганта за IV финансовый квартал и 2023 г. (истек 30 июня 2023 г.), который компания выпустила после закрытия торгов 25 июля. Результаты и прогнозы на следующий квартал не удовлетворили инвесторов, которые последние недели скупали акции технологических компаний на волне нового бума искусственного интеллекта (ИИ), – с начала года бумаги Microsoft выросли на 40%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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