Microsoft разочаровала инвесторов

Инвесторы избавляются от акций Microsoft: бумаги упали 26 июля на 3,8% и продолжили снижение 27 июля. Поводом для распродаж послужил отчет IT-гиганта за IV финансовый квартал и 2023 г. (истек 30 июня 2023 г.), который компания выпустила после закрытия торгов 25 июля. Результаты и прогнозы на следующий квартал не удовлетворили инвесторов, которые последние недели скупали акции технологических компаний на волне нового бума искусственного интеллекта (ИИ), – с начала года бумаги Microsoft выросли на 40%.